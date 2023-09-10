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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر 3599 جنيه فقط.. أرخص شاشات تلفزيون في مصر لمحدودي الدخل

بسعر 3599 جنيه فقط..أرخص
بسعر 3599 جنيه فقط..أرخص شاشات تليفزيون في مصر لمحدودي الدخل

تتنوع أسعار الشاشات في السوق المصري، حيث يجد المستخدم ما يناسب احتياجاته وميزانيته. ومع ذلك، فإن هناك بعض الشاشات التي تتميز بأسعارها المنخفضة، والتي قد تكون خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن شاشة اقتصادية.

 

أرخص شاشات التليفزيون في مصر في 2023

 

• شاشة ata 32 بوصة hd عادية

• السعر: 4650 جنيه مصري

• المواصفات:

• شاشة LCD بقياس 32 بوصة بدقة HD (1366 × 768 بكسل)

• زمن الاستجابة: 8 مللي ثانية

• نسبة التباين: 1000:1

• استهلاك الطاقة: 45 واط

 

• شاشة تورنيدو 32 بوصة hd عادية

• السعر: 4899 جنيه مصري

• المواصفات:

• شاشة LCD بقياس 32 بوصة بدقة HD (1366 × 768 بكسل)

• زمن الاستجابة: 8 مللي ثانية

• نسبة التباين: 1000:1

• استهلاك الطاقة: 45 واط

 

• شاشة جاك 32 بوصة hd عادية

• السعر: 3599 جنيه مصري

• المواصفات:

• شاشة LCD بقياس 32 بوصة بدقة HD (1366 × 768 بكسل)

• زمن الاستجابة: 8 مللي ثانية

• نسبة التباين: 1000:1

• استهلاك الطاقة: 45 واط

 

تتميز هذه الشاشات بأسعارها المنخفضة،  كما أنها توفر دقة HD مع زمن استجابة جيد، مما يوفر تجربة مشاهدة جيدة للمستخدمين. ومع ذلك، فإن هذه الشاشات تفتقر إلى بعض الميزات التي تجدها في الشاشات الأغلى ثمنًا، مثل دعم تقنية HDR أو تقنية التحكم الذكي عن بعد.

وقبل شراء شاشة تليفزيون، يجب مراعاة عدة عوامل، مثل الحجم والدقة وزمن الاستجابة واستهلاك الطاقة. كما يجب التأكد من أن الشاشة تتوافق مع احتياجاتك وميزانيتك.

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