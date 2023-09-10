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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يطلق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للمعنفات بمكتب الشكاوى

صدى البلد

أطلق المجلس القومي للمرأة ممثلًا في مكتب شكاوى المرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، وذلك بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالشراكة مع مبادرة “براح آمن”.

وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن فعاليات البرنامج تضمنت إجراء جلسات فردية مع السيدات للتعرف على مشاكلهن بشكل خاص، وتحديد مصادر الدعم وتقييم الوضع النفسي بشكل فردي لكل سيدة، ومن ثم تقديم الدعم العاطفي لهن والدعم المعلوماتي الذي يمكنهن من التعامل مع مشكلاتهن، ومساعدتهن على التعافي بشكل أفضل. 

كما تضمنت فعاليات البرنامج أيضا تنفيذ برامج متخصصة لأطفال السيدات من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة عن طريق فريق من المتخصصين من المجلس القومي للمرأة فى التعامل مع الأطفال.

جدير بالذكر أن مكتب شكاوى المرأة يسعي دائماً لتقديم خدمات الدعم النفسي المتقدمة والكاملة للسيدات عن طريق التوسع في ضم جهات شريكة رائدة بالمجال النفسي، بالإضافة إلى العمل على زيادة الشراكة المجتمعية وتكوين شبكة من الداعمين النفسيين المتخصصين لتغطية جميع الخدمات النفسية المطلوبة، كما أن مكتب شكاوى المرأة يتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة ويقوم بإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، عن طريق على الخط المختصر 15115 او المقابلة الشخصية أو عبر تطبيق الواتساب على رقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠

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