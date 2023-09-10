عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تعريفية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

جانب من الندوة التعريفية
جانب من الندوة التعريفية بأسوان

نظم فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأسوان، اليوم الأحد، ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل بمركز تدريب التضامن الاجتماعي بالمحافظة

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية واعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.

محافظ أسوان يتفقد مشروعات إنشاء مجمعات المدارس بالرضوانية والحصايا وأرض الشادر القديم

محافظ أسوان يكلف بتشكيل لجنة لمراجعة تراخيص المباني والإنشاءات للعمارات السكنية

 التأمين الصحي 

تناولت الندوة، استعراض منظومة التأمين الصحي الشامل واختصاصات هيئاتها الثلاث "هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل"، والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين من المنظومة الجدية سواء من المرضى أو مقدمي الخدمات الصحية، بالإضافة إلى كيفية التسجيل ونسب المساهمات والاشتراكات المطلوبة. 

حضر الندوة، محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديرية، وخلال الندوة، قدمت الدكتورة رحاب على، مديرة عام فرع الهيئة بأسوان شرح مبسط لمهام هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، باعتبارها الجهة المسئولة عن اصدار وتطبيق  معايير الجودة الوطنية للخدمات الصحية والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية.

وأشارت إلى أن شرط دخول المنشأة الصحية للمنظومة الجديدة هو تطبيق المعايير والحصول على الاعتماد من الهيئة، وذلك حرصاً على  تقديم خدمات صحية أمنة وبمستويات جودة عالمية لجميع المنتفعين بالتأمين الشامل.

 

محافظ أسوان يتفقد مشروعات إنشاء مجمعات المدارس بالرضوانية والحصايا وأرض الشادر القديم

محافظ أسوان ينيب رئيس مدينة السباعية ومدير الأوقاف لافتتاح مسجد الرحمة

جهود

وأكدت مديرة الفرع، أن المعايير المتمركزة حول المريض الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هدفها الأساسي سلامة المريض وأسرته وحصوله على كامل حقوقه في الرعاية الصحية، وأن من حق المريض معرفة التشخيص المرضى وبروتكول العلاج المقدم له فضلاً عن اختيار مقدم الخدمة الصحية المناسب له، مشيرة إلى أن التأمين الشامل يسمح بانضمام جميع مقدمي الخدمة الصحية بمختلف القطاعات وذلك لتحقيق مبدأ التنافسية والوصول إلى أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأضافت بأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تقوم بدور رقابي على المنشآت المعتمدة للتأكد من استدامة جودة الخدمات المقدمة وضمان رضا المتعاملين بالمنظومة الجديدة، وذلك من خلال تلقي الملحوظات والشكاوى والعمل على إيجاد حلول سريعة لها حيث أشرف على تنفيذ الندوة، الدكتور حسام أبوساطى، المدير التنفيذى للهيئة، الدكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الرقابة الصحية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتفقد مشروعات إنشاء مجمعات المدارس بالرضوانية والحصايا وأرض الشادر القديم

ترشيحاتنا

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

بعد كارثة المغرب.. خبير يحذر من دمار هائل قد يلحق بهذه الدولة

رقم 9 كلمة السر.. مدرب الزمالك يرفع راية التحدي وعينه على الكونفيدرالية

إقبال ممتاز.. أيهما افضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»| تفاصيل

كارثة القرن.. خبير يكشف مفاجأة عن الزلزال القادم في المغرب

وزير الري: التعامل مع مخلفات التطهيرات بنقلها إلى المقالب العمومية للتخلص منها بأمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدمات عالمية.. محطة قطارات صعيد مصر جاهزة لاستقبال الركاب.. تفاصيل بالصور

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلاد زوجها.. شاهد

بعائد 19,5%.. بنكا الأهلي ومصر يقدمان مفاجأة سارة للمواطنين

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ