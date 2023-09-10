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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المعالم الأثرية بالمنيا

وفد سياحي يزور المنيا
وفد سياحي يزور المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن وفدا سياحيا متعدد الجنسيات قام بزيارة للمحافظة ، للتعرف على أهم الآثار التي تتميز بها وتمثل كافة العصور التاريخية ، بداية من العصر الفرعوني ثم اليوناني و الروماني والمسيحي والإسلامي، حيث تأتى المنيا ثالث محافظة أثرية بعد محافظتي الجيزة والأقصر .

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وأضاف المحافظ أن الوفد قام بزيارة منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس ، ومنطقة بنى حسن بأبوقرقاص على بعد 20 كم جنوب مدينة المنيا، كما زار الوفد منطقة آثار تونا الجبل بملوى، موجها إدارة السياحة وكافة الجهات المعنية بتسهيل جميع الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الأجواء اللازمة للاستمتاع بالمعالم الأثرية المختلفة التي تضمها أرض عروس الصعيد .

جدير بالذكر أن منطقة تل العمارنة تضم مجموعة من أقدم الآثار التى ترصد مراحل عبادة التوحيد التي دعا إليها الملك امنحوتب الرابع "اخناتون " حيث اتخذها عاصمة للدولة حينذاك، كما تضم منطقة بنى حسن عددا من المقابر الأثرية من عصر الدولتين القديمة والوسطى ، ويوجد بتونا الجبل المدينة الجنائزية لمنطقة هيروموبليس وهي عاصمة الإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا .

محافظ المنيا وفد سياحى المعالم الأثرية العصور التاريخية العصر الفرعوني مركز ديرمواس تونا الجبل امنحوتب الرابع

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