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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم الهضبة عمرو دياب فى حفلة بأبو ظبى

عمرو دياب
عمرو دياب

قررت إدارة اتحاد أرينا تكريم الهضبة عمرو دياب على هامش حفله الذى احياه أمس فى أبو ظبي ورفع شعار كامل العدد.

تكريم عمرو دياب

وأشعل الفنان عمرو دياب حماس الجمهور فى حفل أمس الذى أقيم فى أبو ظبي وشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

واستقبل الجمهور الهضبة عمرو دياب بالشماريخ والهتافات لخ طوال الحفل الذى كان مكتظا بالجمهور.

ونشرت الصفحة الرسمية لمسرح "الاتحاد أرينا" صور ومقاطع فيديو من كواليس الحفل عبر استوري حسابها على "انستجرام" والتي أظهرت خلالها حفل "كامل العدد".

وأوضحت الصور والفيديوهات استقبال حافل من الجماهير لعمرو دياب إلى جانب ظهورهم يرقصون على أنغام أغاني "الهضبة".

وعلقت الصفحة على الصور والفيديوهات قائلة: "عمرو دياب يحب الجمهور والشعور متبادل، من الصعب عدم الغناء وراء أغاني عمرو دياب، الرقص طول الليل على أنغام عمرو دياب".

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عمرو دياب ومحمد يحيى 

وتحدث الملحن محمد يحيى، خلال ندوته بموقع صدى البلد، عن مشواره مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الثانية.

وحول تدخل عمرو دياب في ألحان الأغاني بنزعة ديكتاتورية، قال الملحن محمد يحيى: «لا ما عندوش دي خالص والحمد لله يعني انا ما شفتش دي منه .. بالعكس مثلا لما بيبقى فيه جملة مش حلوة بنقعد نفكر فيها مع بعض وده الطبيعي هو اللي هيغني وهو عارف مساحته».

وتابع محمد يحيى: «أنا من كتر ما فهمت مساحة صوته بقيت عارف دي هنا حلوة ودي وحشة .. وده مش مع عمرو دياب بس.. يعني مثلا لما بعمل أغنية لـ حماقي بكون عارف حماقي صوته منور فين وعارف تامر حسني صوته حلو فين.. ودي وظيفة الملحن اللي فاهم مش بس بيمسك جتار ويلحن».

وأضاف، قائلا: «أنا درست مزيكا في تربية موسيقية 5 سنين وعارف المقام بتاعي بيبدأ فين وبيقفل فين».

وحول أصعب شئ في شخصية عمرو دياب، أجاب محمد يحيى: «ما فيش حاجة صعبة في عمرو دياب واللي شايف غير كدة يبقى المشكلة فيه.. عمرو دياب سره تبقى شاطر». 

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