أشبه بكارثة المغرب.. 24 محافظة تركية مهددة بحدوث زلازل خطيرة

أثار تعرض مملكة المغرب لزلزال بقوة 7 درجات تساؤلات حول إمكانية حدوث زلزال مماثل في تركيا، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، أعلنت غرفة المهندسين الجيولوجيين حديثا عن وجود خطر كبير لحدوث زلزال مدمر في 24 محافظة توجد في منطقة الزلازل في تركيا وتقع على خطوط الصدع.

وقالت إنه من الممكن حدوث زلازل بقوة 7 درجات في هذه المحافظات، ما يدفع الخبراء إلى توجيه نصائح للسكان والسلطات المحلية للتحضير لاحتمالية وقوع كارثة.

وجاء هذا التحذير الحاسم نتيجة للتحليلات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوتقنية الشاملة التي أجرتها الغرفة في المحافظات الـ 24 التي تمر بها خطوط الصدع.

فقد أظهرت الدراسات والتحليلات أن مناطق مثل هاتاي وقونيا وبينغول وكهرمان مرعش وعثمانية ومانيسا وبوردور وباليكسير وأيدين وأرضروم وتوكات وقوجالي وقيصري وموغلا ودنيزلي وإسكي شهير وأرزينجان وهكاري عرضة لخطر حدوث زلزال كبير.

وبالإضافة إلى تلك المحافظات، فإن المدن الأخرى الموجودة على خطوط الصدع مثل كوتاهيا وأكساراي وسكاريا معرضة للخطر أيضا.

ما زالت غرفة المهندسين الجيولوجيين تقيم مخاطر الزلازل في بورصة وإزمير وبولو، حيث تقع العديد من المستوطنات القريبة من خطوط الصدع النشطة، وبالتالي، تعد إسطنبول وإزمير ومنطقة مرمرة المناطق الأكثر تهديدا بالزلازل.

وفي إشارة إلى التحذير الخطير بشأن الزلازل، أكدت الغرفة أن مدن مثل أديامان وباليكسير ومانيسا وأيدين ودنيزلي وتكيرداج معرضة أيضا لخطر كبير.

جدير بالذكر أن تركيا تعتبر عرضة للزلازل بشكل كبير نظراً لتواجدها ضمن خطوط الصدع الزلزالي وشهدت كارثة مأساوية في السادس من فبراير من هذا العام، حيث ضرب زلزال مدينة كهرمان مرعش والمدن المجاورة، ما تسبب في وفاة العديد من الأشخاص وإصابة آخرين، فضلاً عن الدمار الهائل والخسائر الاقتصادية.

لذا ينبغي على السلطات والمواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتصدي لحدوث زلزال لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات.