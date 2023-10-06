رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم لـ "صدى البلد": حصلت على وسام عبد الناصر كأصغر جندي في العالم يقوم بمهام قتالية .. وكنت مسئولاً عن عبور القوات في حرب أكتوبر

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

غرفة عمليات حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، تكبد فيها العدو خسائر لا يمكن أن ينساها أبدًا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

نصر أكتوبر

وتمُر علينا الذكرى الخمسين على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، فقد حققت مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقايس، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية، وقام جيل حرب أكتوبر برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم.

نصر أكتوبر 73

رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم

كان لـ "صدى البلد" لقاءً مع رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم، أحد أبطال لواء الوحدات الخاصة "ضفادع بشرية"، وأصغر جندي مُكرم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لبطولاته.

بطل البحرية الذي شارك في حرب أكتوبر 1973 كشف في حواره، قصة إنضمامهُ لصفوف القوات المسلحة، والعمليات التي قام بها خلال حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر، ودوره أيضًا في عملية تطهير المجرى الملاحي لقناة السويس بعد الحرب.

النشأة والتكوين

بطل القوات البحرية رقيب أول أحمد نصر، من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1951، وقد أتم تعليمهُ الإبتدائي والأعدادي في الإسكندرية، لكنه لم يلتحق بالثانوية العامة بسبب قيام حرب 5 يونيو 1967.

الالتحاق بالقوات المسلحة

قرر رقيب أول أحمد نصر التطوع في صفوف القوات المسلحة في 26 / 3 / 1969، وأخذ فترة تدريب مكثفة لمدة 5 أشهر، قبل الإنضمام لصفوف القوات البحرية حُبًا فيها، ثم التحق بعد ذلك للواء الوحدات الخاصة البحرية الذي أخذ فيها دورة تدريبية قبل الانتقال على الجبهة.

رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم

أول عملية عسكرية لأصغر جندي

كشف رقيب أول أحمد نصر، أن بعد الانتهاء من دورة لواء الوحدات الخاصة البحرية، توجه لمنطقة الدفرسوار في محافظة الإٍسماعيلة عام 1969، وفي أحد الأيام، قام الملازم أول صاعقة بحرية محمد أمين السستاوي، بعقد لقاء معنا، من أجل تنفيذ مهمة ضد العدو الإسرائيلي.

وأشار بطل أكتوبر، أنه قام برفع يدهُ ، وطلب من القائد المشاركة في تنفيذ المهمة التي كانت في منطقة الدفرسوار، على الرغم من صغر سنهُ حينها الذي كان في الثامنة عشر عامًا، وكانت العملية التي سيتم تنفيذها تابعة للواء 117.

وتحدث البطل عن تفاصيل العملية العسكرية، وهي عبارة عن الإغارة على كول إسرائيلي، يقوم بعملية مسح لأي محاولة مصرية عبور الضفة الشرقية للقناة ودخول سيناء، وكان الكول الإسرائيلي يبدأ عمله في الثامنة صباحًا.

وتابع البطل تفاصيل العملية العسكرية: "تحركنا في التاسعة مساءًا، وقمت بعبور القناة عبر السباحة، حاملًا معي حبل من أجل وضعه على الضفة الشرقية للقناة، حتى يتثنى لباقي مجموعة العملية العبور عبر الزودياك، حتى لا يعلم العدو بوجدنا".

مقتنيات رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم

وأكمل بطل القوات البحرية سرده للعملية العسكرية، أن الدورية الإسرائيلية كانت عبارة عن "دبابتين و 2 عربة مجنزرة ولوري"، وتم استهدافهم من قبل القوة المصرية، وقتل 15 من العدو الإسرائيلي حينها.

وتابع: "بعد انتهاء المُهمة، قامت القوة المصرية بالرجوع لشط القناة، وأخذت الزودياك وتوجهت للضفة الغربية، لكنني لم أكن معهم، بسبب انتظاري لفرد أر بي جي لم يأتي، فقمت بالمبيت في إحدى المواسير التي تمُر أسفل قناة السويس القادمة من الضفة الغربية للضفة الشرقية للقناة لليوم التالي، في اننتظار فرد الأر بي جي".

وأكمل: "في اليوم التالي، آتي العسكري، لكن دورية إسرائلية كانت بالقرب منا، فأخذنا ساتر حتى ذهبوا، وقمت بعدها بعبور الضفة الغربية من قناة السويس، حاملاً على ظهري العسكري ومدفع الأر بي جي، لكنني انحرفت عن المكان الأساسي مسافة 2 كيلو متر، وذلك بسبب شدة التيار".

وفي موقف طريف لم ينساهُ الرقيب أول أحمد نصر، حتى مع مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر، قال أن عند وصولهُ للضفة الغربية للقناة، أمر أحد الجنود المصريين على الجبهة بأن يتوقف، حتى يأتي مُتخصص من سلاح المهندسين لإرشادنا على طريق الصعود، نتيجة الألغام المظروعة على طول الجبهة المصرية، وبعد خروجنا، استدعاني اللواء عبد المنعم خليل، وكرمني وأعطاني مكافأة 100 جنيه، ونشان بطل الجيش الثاني الميداني.

رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم

حرب الاستنزاف

كشف رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم، عن الأعمال العسكرية التي قام بها في حرب الاستنزاف، حيث قام بعبور الضفة الشرقية لقناة السويس 44 مرة عام 1970، وذلك في مناطق: "رأس العش – المعدية نمر 6 – البلاح – القنطرة – الجندي المجهول – البحيرات المرة – الأدبية – الحرش – الدفرسوار – الفردان – الكاب – التينة".

وأكمل بطل القوات البحرية سرده عن معارك النصر التي شارك بها، حيث كشف أنه في عام 1970، تم استهداف عدد كبير من قوات العدو الإسرائيلي في منطقة "البلاح" في عملية كانت قاسية على الجانب الإسرائيلي.

وكشف الرقيب أول أحمد نصر عبد الحليم، مفاجأة خاصة عن إحدى المهام العسكرية التي كُلف بها، وهي عبوره الضفة الشرقية لقناة السويس عام 1970، ومعه "ثلاث جمال"، مُحملين بالأسلحة والذخائر والمؤن والمعيشة، لعناصر المخابرات الحربية والاستطلاع المصريين الموجودين في سيناء خلف خطوط العدو.

وأشار البطل المصري، أنهُ حصل على وسام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما أتم 19 عامًا، كأصغر جندي في العالم يقوم بمهام قتالية وعسكرية.

مقتنيات رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم

فترة ما قبل حرب أكتوبر

كشف رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم، أحد أبطال لواء الوحدات الخاصة "ضفادع بشرية"، أنه بعد قيامهُ بالعديد من العمليات العسكرية أثناء فترة حرب الاستنزاف، تم نقله لمهام أخرى في عدد من القواعد البحرية المتنوعة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية حتى عودتي مرة أخرى للإسماعيلية قبل حرب أكتوبر بفترة.

حرب 6 أكتوبر

قال رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم، أحد أبطال لواء الوحدات الخاصة "ضفادع بشرية"، أنه شارك في نصر أكتوبر حيث كان مسئولاً عن عبور القوات من وإلي الضفة الشرقية لقناة السويس، كما شارك في عملية جمع أجساد الشهداء المصريين الذين توفوا خلال الحرب ونقلهم للضفة الغربية لقناة السويس.

مقتنيات رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم

تطهير المجرى الملاحي لقناة السويس

كشف الرقيب أول أحمد نصر عبد الحليم، أحد أبطال لواء الوحدات الخاصة "ضفادع بشرية" وأحد المشاركين في حرب أكتوبر 1973، أن بعد انتهاء فترة الحرب ، أعطى الرئيس الراحل أنور السادات أومرهُ بتطهير المجرى الملاحي للقناة، من أجل عودة الحركة فيها مرة أخرة.

وتابع: "بالفعل، اشتركت في عملية تطهير القنال مع الجانب الأمريكي والياباني والأنجليزي، وقمنا بتطهير المجرى الملاحي من أجل عودة الحركة للقناة مرة أخرى".

مقتنيات رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم

محاولة تزييف الحقائق

قال رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم، أحد أبطال لواء الوحدات الخاصة "ضفادع بشرية"، الذين شاركوا في حرب أكتوبر، أن محاولة الجانب الإسرائيلي تزييف الحقائق عن حرب أكتوبر وإظهار أنهم من انتصروا في الحرب، لا تمت للحقيقة بصلة، لأن المصريين هم من انتصروا بشهادة القادة الإسرائيليين ولجنتهم العسكرية التي شُكلت بعد الحرب، كما أن مصر هي من فرضت الحرب على إسرائيل وهي أيضًا من فرضت السلام عليها.

ووجه بطل حرب أكتوبر، التحية والتقدير والاعتزاز لجيل نصر أكتوبر من من استشهدوا، والأحياء منهم حاليًا ، مؤكدا على أن معركة النصر ستظل تكتب بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ مهما مر عليها من سنوات.