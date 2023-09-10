محافظ البنك المركزي يبحث مع قيادات ABC زيادة الاستثمار في مصر

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الصديق عمر الكبير رئيس بنك ABC وصائل الوعري الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك وعمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر ، لدعم العلاقات مع الجهات الرقابية لتعزيز دور القطاع المصرفي في الأنشطة الاقتصادية وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الأحد ، أن اللقاء جاء من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر بما في ذلك تطور القطاع المصرفي المصري والفرص الواعدة للاستثمار الأجنبي وسبل التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات.

وأعلنت مجموعة ABC عن خطط توسعية في السوق المصري، بعد اكتمال الاندماج القانوني مع بنك بلوم مصر أوائل العام، ما ساهم في زيادة الحصة السوقية لبنك ABC مصر ورفع إجمالي الأصول ليترجم ثقة المساهمين بالقطاع المصرفي المصري، ما سيؤدي أيضاً إلى تقديم أفضل الخدمات مدعومةَ بشبكة أكبر من الفروع وأجهزة الصراف الآلي.

الخدمات الرقمية

كما لدى البنك رؤية طموحة لتقديم المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الرائدة التي توفرها شركة الخدمات المالية العربية (AFS) أحد الأذرع التقنية التابعة للمجموعة.