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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة ريادة الأعمال المصري وفرص النجاح في أسبوع شباب الجامعات بحلوان

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ندوة تعريفية عن قطاع ريادة الأعمال المصري وفرص النجاح "مقدمة من شركة إنطلاق، حيث تناولت الندوة أهم مبادرات الدولة التي تساهم في دعم مهارات الشباب، أهم المهارات لتنمية قدرات الشباب، أبرز التحديات التي يواجها الشباب بعد الدراسة الجامعية و كيفية التغلب عليها.

كما تناولت الندوة دور منتدي شباب العالم علي مدار السنوات كمنصة عالمية لتنمية قدرات الشباب، دور شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال المصري، أهم المبادرات التي أطلقها منتدي شباب العالم هذا العام، مبادرة ريادة الأعمال التي اطلقها المنتدي و شركة انطلاق.

حاضر في الندوة رواد الأعمال الأستاذة اية محمد إسماعيل شريك مؤسس ورئيس قطاع مسرعة اعمال انطلاق، السيد عبد الله الصباح منسق في مسرعة أعمال انطلاق، النائب أحمد فتحي مؤسس مؤسسة شباب القادة وعضو مجلس النواب المصري.

ويشرف على لجنة المبادرات والتوعية بأسبوع شباب الجامعات الدكتورة دينا الحمادي مدير مركز التميز، الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، د ريهام عصام مدير مكتب مستشار رئيس الجامعة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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