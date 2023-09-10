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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التغيب عن الدراسة أبرزها.. حالات فصل طالب كلية الشرطة وفقا للقانون الجديد

صدى البلد

يعد القانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب الحالي وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحدد القانون حالات فصل الطالب من كلية الشرطة، ومن ضمنها  تغيبه عن الدراسة مدة 15 يوما متتالية دون عذر مقبول، أو ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار، ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.

ونص القانون على أن يُفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:

(1)  ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.
(2)  تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر مقبول.
(3)  فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية.
(4) إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً حكمياً بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.
(5)  صدور قرار من مجلس التأديب.
(6)  اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
(7)  إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.

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