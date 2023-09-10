أستاذ علاقات دولية : انفتاح مصر على التكتلات الاقتصادية العالمية يسير بمنحنى تصاعدى

كشفت إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية أهمية مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين.



وأوضحت إيمان زهران خلال مداخلة هاتفية مع قناة "أكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تتنوع علاقاتها الخارجية، لم يتوقف الامر فقط عن السياسة بل أن العلاقات أيضا تشمل الاقتصاد.

التكتلات الاقتصادية

وأضافت أستاذ العلاقات الدولية أن انفتاح مصر على التعامل مع التكتلات الاقتصادية العالمية فى منحنى متصاعد يخدم الأجندة المصرية والإقليمية.

وأشارت إيمان زهران، إلى المشاركة المصرية باجتماعات قمة العشرين تنعكس على المستويين ، الدولي والإقليمي.