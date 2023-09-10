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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يوم حافل بالأنشطة الفنية في أسبوع شباب الجامعات بحلوان بمجمع الفنون والثقافة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

 

في إطار أسبوع شباب الجامعات المثير والمليء بالأنشطة الفنية، أُقيم يومًا مميزًا في مجمع الفنون والثقافة تضمن مسابقة الموسيقى والكورال، وورشة عمل فنية مخصصة لطلاب مسابقة النحت.

وأبرزت مسابقة الموسيقى والكورال مواهب فنية متميزة من طلاب الجامعات حيث قدم الطلاب آداء مذهل تجسد في مجموعة متنوعة من الألحان والأغاني، تنافس الطلاب بشغف ومهارة، مما أضفى جوًا رائعًا على الحدث.

وفيما يتعلق بورشة العمل الفنية لطلاب مسابقة النحت تبادل الطلاب الخبرات وكانت فرصة لتطوير مهاراتهم في فن النحت، وتمكن الطلاب من إبداع أعمال فنية رائعة خلال هذه الورشة.

ومن جانبه أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن أهمية هذه الأنشطة الفنية في تطوير مهارات وإلهام الشباب الجامعي للاستمرار في مجالات الفن والثقافة، وأكد على دعم الجامعة المستمر للأنشطة الثقافية والفنية كجزء أساسي من تجربة الطلاب.

هذا ويشرف على لجنة النشاط الفنى الدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة رئيس اللجنة، أ. طارق عرفات مدير النشاط الفنى.

 

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