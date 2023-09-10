عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة النيل: خريجونا متواجدون في أكثر من 20 دولة حول العالم

صدى البلد

أكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة ستقوم بتخريج الدفعة الثالثة من الحاصلين على درجة الدكتوراه والدفعة الرابعة عشرة من الحاصلين على درجة  الماجستير، والدفعة الحادية عشرة من الحاصلين على درجة البكالوريوس من 4 كليات وهي: الهندسة والعلوم التطبيقية، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، موضحًا أن الجامعة دوما ما تفخر بخريجيها وطلابها، وما تقدمه من تعليم وبحث علمي يساعد على نهضة وبناء الإنسان والوطن.

وقال رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الخريجين من طلاب الجامعة هم السفراء الحقيقيون لها، حيث يتواجد خريجو جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم، كما أن هناك عددا كبيرا منهم تم توظيفه في أهم الشركات العالمية، وتقلدوا مناصب قيادية وريادية.

جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم

كليات تدخلها بـ50%..مفاجأة في مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

لتوعية طلاب المرحلة الثالثة.. إعادة نشر قوائم الجامعات والمعاهد المُعتمدة في مصر

الموقع متاح الآن.. سجل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني عبر هذا الرابط

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تعلن فتح باب التقدم لمنحة دعم البيئات البحثية

لطلاب الدور الثاني.. سجل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب تنسيق الجامعات 2023 .. وتفاصيل انطلاق تقليل الاغتراب

أخبار التعليم.. قرار مفاجئ بإغلاق بعض المدارس قبل بدء الدراسة|اعرف السبب.. رسميا.. انطلاق رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الثاني بتنسيق المرحلة الثالثة

جامعة الجلالة تنفرد بتنظيم المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته

خصومات لطلاب الثانوية العامة 2023 على مصروفات 3 كليات بجامعة سيناء

تحتفل جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، مساء اليوم الأحد بتخريج دفعة جديدة من طلابها الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد، في حضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الجديد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى، وهو أيضًا رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة بكامل هيئته، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار الشخصيات العامة، وعمداء الكليات، ورؤساء ومديري المراكز البحثية، وأسر الطلاب، وجميع منتسبي الجامعة، وعدد من كبار الإعلاميين والصحفيين.

470d4a32-5181-492e-b4e7-36ae1361c298
470d4a32-5181-492e-b4e7-36ae1361c298
2221927f-f939-48c0-a30e-a35ba0139b76
2221927f-f939-48c0-a30e-a35ba0139b76
43d559e7-9fb5-4a82-b137-c74e2b665c37
43d559e7-9fb5-4a82-b137-c74e2b665c37
8cde563b-50fb-4000-99d7-adf19d99bd40
8cde563b-50fb-4000-99d7-adf19d99bd40
17ed593c-f395-4ce8-a05f-81467f8d4e59
17ed593c-f395-4ce8-a05f-81467f8d4e59
d3c85419-71b6-448d-9451-30251dff5b1c
d3c85419-71b6-448d-9451-30251dff5b1c
جامعة النيل الاهلية جامعة النيل رئيس جامعة النيل الأهلية الدكتور وائل عقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

العاصفة دانيال تدخل مصر غدا.. الأرصاد تكشف مفاجأة

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الاعتداء على تلميذتين داخل حافلة في لندن يثير غضبا .. تفاصيل

زوج يستغيث: مراتي نصبت عليا في 36 ألف دولار وكيلو ذهب| فيديو

بيان عاجل من الأونروا بشأن تجدد اشتباكات عين الحلوة في لبنان

السفير حسين هريدي: قمة العشرين نجحت فى حوكمة المؤسسات الاقتصادية الدولية

جنرال امريكي: أمام أوكرانيا 6 أسابيع قبل توقف الهجوم المضاد بسبب الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب وأعراض نقص فيتامين د فى الجسم

لو انت مريض قولون | احذر هذه الاطعمه

أبعد عنها فورا |5 أخطاء شائعة تسبب ضعف صحة الأمعاء وزيادة الوزن

طريقة تحضير الأرز المبهر فى دقايق

فيديو

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ