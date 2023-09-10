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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

توافد الصحفيين وأسرهم إلى مقر النقابة لحضور حفل على الحجار

صدى البلد

تشهد نقابة الصحفيين، توافد الأعضاء وأسرهم؛ لحضور احتفالية مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، والتي يحييها الفنان الكبير علي الحجار.

ويحيي الفنان الكبير علي الحجار، احتفالية نقابة الصحفيين، التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، مساء اليوم، برعاية قناة "الحياة".

وتنظيمًا لآلية دخول الزملاء الصحفيين وضيوف النقابة إلى الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً؛ تقرر أن تكون الأولوية لدخول المسرح، لعضو النقابة؛ بعد إظهار كارنيه النقابة، ويسمح له بدخول مرافق واحد فقط من أسرته، ولن يسمح بدخول “غير أعضاء النقابة”؛ حتى يتمكن أكبر عدد من الزملاء من حضور الحفل.

كما تتوافر شاشتي عرض كبيرتين؛ لنقل الحفل للزملاء وأسرهم، في بهو الدور الرابع، وبكافتيريا النقابة في الدور الثامن.

وتستمر فعاليات الاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش، الأسبوع المقبل، على أن تنتهى بتنظيم حفل آخر كبير، سيُعلن عنه قريبا، إضافة لتنظيم حلقة نقاشية وندوة شعرية عن سيد درويش.

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