أردوغان يكشف تفاصيل أمر أزعجه بشدة أثناء لقاء بايدن في الهند

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تربط مبيعات الطائرات إف 16 لـ تركيا بتصديق أنقرة على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى إن هذا النهج يسبب "إزعاجاً شديداً" لبلاده.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي بعد لقاءة مع الرئيس الامريكية جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، أنه خلال الاجتامع بحث الجانبان مسألة إمداد تركيا بالطائرات إف 16.

وأوضح الرئيس التركي أن بايدن ربط بين توريد الطائرات المقاتله الأمريكية وبين تصديق تركيا على طلب السويد للانضمام إلى حلف الأطلسي، مشيرا إلى أن هذا "النهج يزعجنا بشدة".

وأضاف: "إذا قلتم إن الكونجرس سيتخذ قرارا بشأن مبيعات الطائرات إف 16 إلى تركيا، فلدينا كونجرس في تركيا أيضاً، هو البرلمان التركي".

وتابع: "ليس من الممكن بالنسبة لي أن أوافق منفرداً على طلب عضوية السويد في حلف الأطلسي ما لم يوافق برلماننا على مثل هذا القرار".

وتقدمت السويد العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ولكن تركيا والمجر لم توافقا بعد على الطلب.

وتطلب تركيا من الولايات المتحدة الأمريكية عقد صفقة عسكرية حول تحديثات طائرات إف 16، كما هناك طلب آخر حول طائرات إف 35 إلا أن الإدارة الأمريكية لم تعطي الضوء الأخضر لهما، ومؤخراً ربط الأمر بملف انضمام السويد للناتو الذي تدعمه واشنطن.