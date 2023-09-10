زوج يشكو طليقته: خانتني مع ابن خالي واستوليا على كل فلوسي.. فيديو

عرض برنامج تفاصيل، مأساة أب يدعى محمد الفقى من البحيرة، هجرته زوجته واستولت على أمواله.

وأوضح محمد الفقي، خلال حواره مع البرنامج المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنه تزوج طليقته عام 2004، واكملت تعليمها معه، وبعد الزواج بـ 4 شهور سافر الأردن.

وأضاف محمد الفقى، بعد انتهاء تعليمها الجامعى، سافرت معه للأردن وظل سويا 10 سنوات.

علاقة مع أبن خاله

وأوضح محمد الفقى، أن زوجته كانت على علاقة مع ابن خاله على النت، معقبا:" العلاقة نشأت بينهم عشان كنت عامل توكيل لابن خالى يشتريلى أراض وبيوت".

وتابع محمد الفقى، بعد فترة زوجته نزلت لتعيش بلدتهم، وخانته مع أبن خاله واستولوا على كافة أمواله.