ندوة عن السلوكيات النفسية في فعاليات أسبوع شباب الجامعات

نظمت لجنة الجوالة في إطار أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر المنعقد بجامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ندوة بعنوان السلوكيات النفسية، حاضر بها دكتورة مروة سعيد عويس مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة حلوان.

وتضمنت الندوة عدد من المحاور وهي : مفهوم السلوك الانسانى، أنواع السلوك الانساني، العلاقة بين السلوك الانساني والبيئة الاجتماعية، خصائص السلوك الانسانى، اضطراب السلوك الانسانى، أعراض اضطراب السلوك الإنساني، السلوك العدواني تجاه البشر والحيوانات، أسباب اضطراب السلوك، توقيت ظهور السلوك المضطرب، علاج اضطراب السلوك، دور الأسرة والمؤسسات المجتمعية فى علاج السلوك المضطرب.

وعلي جانب آخر نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ندوة تعريفية عن قطاع ريادة الأعمال المصري وفرص النجاح "مقدمة من شركة إنطلاق، حيث تناولت الندوة أهم مبادرات الدولة التي تساهم في دعم مهارات الشباب، أهم المهارات لتنمية قدرات الشباب، أبرز التحديات التي يواجها الشباب بعد الدراسة الجامعية و كيفية التغلب عليها.

كما تناولت الندوة دور منتدي شباب العالم علي مدار السنوات كمنصة عالمية لتنمية قدرات الشباب، دور شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال المصري، أهم المبادرات التي أطلقها منتدي شباب العالم هذا العام، مبادرة ريادة الأعمال التي اطلقها المنتدي و شركة انطلاق.

حاضر في الندوة رواد الأعمال اية محمد إسماعيل شريك مؤسس ورئيس قطاع مسرعة اعمال انطلاق، السيد عبد الله الصباح منسق في مسرعة أعمال انطلاق، النائب أحمد فتحي مؤسس مؤسسة شباب القادة وعضو مجلس النواب المصري.

ويشرف على لجنة المبادرات والتوعية بأسبوع شباب الجامعات الدكتورة دينا الحمادي مدير مركز التميز، الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، د ريهام عصام مدير مكتب مستشار رئيس الجامعة لذوي الاحتياجات الخاصة.