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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمم المتحدة والرياضة تعلنان إطلاق النسخة المصرية لمؤتمر المناخ للشباب LCOY

المُنسقة المُقيمة
المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أسرة الأمم المتحدة في مصر فعالية للإعلان عن النسخة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ للشباب LCOY Egypt)) وسط مشاركة شبابية وبحضور اللواء إسماعيل الفار، ممثلا عن وزير الشباب والرياضة، د. أشرف صبحي،  وإلينا المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر. 


وتُعقد مؤتمرات الأمم المتحدة للشباب للمناخ تحت مظلة دائرة الأطفال والشباب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (YOUNGO) وهي توفر منصة للشباب لتمثيلهم في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ. وتهدف النسخة المحلية للمؤتمر LCOY إلى تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتغير المناخي على المستوى المحلي.

أتاحت الفعالية منصة للشباب والشابات لتقديم مبادراتهم المعنية بالتصدي لأزمة المناخ، وهي المبادرات التي تبني على ما تحقق من خلال النسخة المحلية الماضية من مؤتمر الشباب للمناخ في مصر.

وفي كلمة وجهتها للفعالية، أكدت إلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر أن من الأهمية بمكان إتاحة مساحة للشباب لمخاوفهم، لكن الأهم هو تزويدهم بالأدوات والوسائل التي تمكنهم من التحرك في مواجهة أزمة المناخ. ومؤتمر الأمم المتحدة المحلي للمناخ للشباب، كما قالت السيدة بانوفا، هو جزء من التزام الأمم المتحدة بتمكين الشباب في المعركة ضد تغير المناخ.

وقالت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر، "لحسن الحظ أن الشباب ليسوا فقط ضحايا لتغير المناخ، وإنما هم مساهمون أساسيون في العمل المناخي. ولهذا فالمؤتمر حدث بالغ الأهمية، إذ يجمع الشباب في مصر لتزويدهم بالأدوات والمعرفة والتشبيك من أجل العمل المناخي."

وأضافت أن مؤتمر LCOY يضيف أصوات الشباب إلى المفاوضات العالمية بالمعنية بالعمل المناخي، وكما حدث في قمة المناخ في شرم الشيخ COP27، فإن التوصيات التي يتقدم بها الشباب في مؤتمرات المناخ المحلية للشباب سيتم الاسترشاد بها في صياغة الوثيقة العالمية للشباب، والتي تُمثل بندا رسميا على أجندة عمل قمة المناخ القادمة COP28.


وتنظم شركة Act Sustainable  المؤتمر المحلي للمناخ للشباب بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة و الأمم المتحدة في مصر، وبدعم من حكومة سويسرا، بهدف تعزيز أجندة العمل المناخي في مصر.

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