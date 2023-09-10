رئيس "المستقلين الجدد": "دمج الأحزاب" يجب أن يكون بالاختيار

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ الحزب قدم مقترحات في لجان قانون الأحزاب السياسية للأمانة الفنية للحوار الوطني، موضحًا: "لنا وجهات نظر واضحة في دمج الأحزاب".

وأضاف عناني في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف، أنّ دمج الأحزاب أحد القضايا التي أثيرت في جلسة الأسبوع الحوار الماضي، ولم يجد قبولا كبيرا، حيث إن أحزابا كثيرة ارتأت أن التحالفات السياسية هي البديل الأمثل، لا سيما أن الدستور ينص عليها ويحميها ويكفلها القانون.

الأحزاب

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد: "كان هناك دعوى عامة مفادها أن الأحزاب عليها أن تندمج حال موافقة جمعيتها العمومية أو مؤتمرها العام".

وأوضح: "من رفض اندماج الأحزاب تحدث عن عدم وجود ضرورة ملحة إلا في حالة رغبة الأحزاب، وبالتالي يكون الاندماج بالاختيار لا الإجبار، وأن القانون المنظم لهذه الأمور يجب أن ينص على ضوابط الدمج لا حتميته".