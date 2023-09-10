بمشاركة محمد صلاح.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية تونس

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة منتخب تونس وديًا يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي ، في إطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

شارك في مران المنتخب ٢٠ لاعبًا على رأسهم محمد صلاح قائد الفريق و محمد صبحي و محمد أبو جبل و علي جبر عمر كمال و أحمد رمضان بيكهام و محمود مرعي و حسام عبد المجيد و أحمد فتوح و طارق حامد و سام مرسي و حمدي فتحي و محمود حماده و أحمد سيد زيزو و مصطفى فتحي و عمر مرموش و ابراهيم عادل و مصطفي محمد و محمد شريف و أسامة فيصل.

حضر مران منتخب مصر الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف علي المنتخب الأول و الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة .