عارفين كلامك ونقيضه والسوشيال فضحتك| نهال طايل تعطي درسا قاسيا لإعلامي بسبب انتخابات الرئاسة

قالت الإعلامية نهال طايل، أنها دخلت في نوبة ضحك بسبب تصريحات أحد الإعلاميين مؤخرا بشأن الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية في مصر، معقبة: "عارفين كلامك ونقيضه والسوشيال فضحتك".



وأوضحت نهال طايل خلال تقديم برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2" أنها لا تنتمى لأي حزب سياسي، ولا تسعي لمناصب سياسية، وترد وتتحدث كونها مواطنة مصرية تدافع عن بلدها.

وأضافت نهال طايل قائلة: "تصريحات الأعلامي مثيرة للدهشة وغير صحيحة بالمرة وليه التصريحات بتتقال في الوقت دا ؟"

وتابعت نهال طايل قائلة:"بيتكلم عن الدول اللي حولينا كأنها أفضل من مصر الدول دي كانوا ميعرفوش يفكوا الخط، والكوادر المصرية كان لها دور كبير في تطويرها، اه أحنا مش مشغولين غير بحالنا وبنجهز أطفالنا للمدارس دي حياتنا ودي عشتنا.

الوطنية للانتخابات



وأكملت: أنا كان ممكن أصدق كلام الإعلامي اللي قاله، في حال فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن حتى الآن عن الجدول الزمني للانتخابات، طيب أزاي أنت طالع تكلم في حاجة لم يتم اتخاذ أي خطوات حتى الآن".

وأوضحت نهال طايل، أن السبب الرئيسي لخروج مثل هذه التصريحات قد تكون أجندة، أما السبب الثاني هدفه تمزيق المجتمع.

https://fb.watch/mZU_5sQz-k/?mibextid=RUbZ1f