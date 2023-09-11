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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برشاقة ملحوظة.. أحدث ظهور لـ مي كساب بعد العملية

صدى البلد

شاركت الفنانة مي كساب صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مي كساب بمايوه يبرز رشاقتها واناقتها، وخطفت الأنظار بفقدان وزنها بشكل كبير.

وتستعد الفنانة مي كساب لتقديم أعمال غنائية جديدة حيث شاركت عبر تطبيق إنستجرام كواليس أجدد أعمالها وعلقت عليها قائلة :"زي ما وعدتكم انى هرجع اغنى قريب  سجلت اغنية لأبويا حضن_أبويا اللي حابب يشارك معايا في الكليب ابعتلي صوره ليه مع والده يرحمهم جميعا مما يجعلنا أبناء صالحين ليهم في الدنيا هستقبل الصور على الرسائل في صفحه فيس بوك وإنستجرام". 

 

وأحيت الفنانة مي كساب ذكرى الأربعين على وفاة والدها الراحل والذى وافته المنية يوم 23 من شهر يوليو الماضي. 


ونشرت مي كساب صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “40 يوم عدو علي فراقك يا حبيبي راضية بقضاء ربنا لأن ده الخير ليك لكن وحشني حضنك وحشني كلامنا مع بعض الله يرحمك في الجنة ونعيمها بإذن الله ويارب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لأبويا وأمي الله يرحمهم”.

 

 

أحدث ظهور الفنانة مى كساب التواصل الاجتماعي انستجرام موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مي كساب وفاة والدها

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