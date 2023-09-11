إلي دبي.. حسن شاكوش داخل الطائرة في أحدث ظهور

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر شاكوش في الصورة من داخل الطائرة أثناء رحلتة إلي دبي.

ويذكر أنه قد انهارت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، من البكاء على الهواء تأثرا بالأزمات بينهما، قائلة: "عملت فيديو اتكلمت فيه عن حسن شاكوش حلو من ورا أهلي عشان الموضوع يخلص لكن مكنتش أعرف إن أهل الخير اللي تدخلوا بينا هيدوله الفيديو، مش من حقهم يعملوا كده"

وأضافت "طارق"، في حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "حسن شاكوش عاوز ايه من الحرب دي؟! هو مبسوط بنفوذه والسوشيال ميديا؟! مش بيفكر في ربنا وإن ده حق ولية؟!".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "أنا ولية وحقي كده كده جاي، شاكوش مستوعب كل ده؟! ليه يعيب فيّ؟! ايه السبب؟! مكنتش عاوز تتجوزني متتجوزنيش، دبر لي المكيدة من أول يوم زواج وكتب في القسيمة إني بكر رشيد عشان لما أتكلم يحبسني، انا عملت له ايه؟!".