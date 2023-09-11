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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 11-9-2023

صدى البلد

 

 

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 11  سبتمبر 2023.

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأحد 10-9-2023


أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 64 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 112 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء  58 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 90 و 91 جنيهات للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

سجّل سعر البيض الأبيض 118 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 120 و 119 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 128 و 126 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 19 و 23 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 14 و 15 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 8.75 و 9.75 جنيه.


 

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