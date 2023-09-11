أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 11-9-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 64 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 112 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 58 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 90 و 91 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجّل سعر البيض الأبيض 118 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 120 و 119 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 128 و 126 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 19 و 23 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 14 و 15 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 8.75 و 9.75 جنيه.



