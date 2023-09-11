مدعومة بالذهب.. ماذا تعرف عن عملة بريكس الجديدة بديل الدولار؟

يسعى تكتل بريكس إلى إطلاق عملة جديدة لتكون بديلا للدولار وذلك في التعاملات الاقتصادية والتجارية بين دول البريكس، التي أصبحت مصر واحدة منهم.

يذكر أن سيريل رامافوز، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، قد أعلن في جلسة سابقة بـ قمة بريكس 2023، أن تكتل بريكس دعا (مصر والأرجنتين وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا) للانضمام لعضوية الكتلة، على أن تكون عضوياتهم سارية بدءًا من 1 يونيو 2024.

وكانت قد ناقشت قمة بريكس 2023، مشروع العملة المشتركة، حيث يسعى تكتل بريكس إلى إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية.

وفي هذا السياق، اقترح أعضاء مجموعة بريكس زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك.

ماذا تعرف عن عملة بريكس الجديدة؟

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، هناك احتمالية كبيرة لتولي روسيا رئاسة البريكس العام المقبل 2024، الأمر الذي يسرع عملية إطلاق عملة مستقبلية لدول التكتل الضخم، والتي يتصور البعض أنها قد تكون مدعومة بالدهب.

وفي تحليل حديث، كشف دانييل مكارثي، الخبير الاستراتيجي، إن الدول الناشئة بدأت بالفعل في تجميع الدهب استعدادًا لإنشاء العملة المشتركة، مؤكدا أن دول البريكس الرئيسية البرازيل وروسيا والهند والصين تبحث عن بديل للدولار الأمريكي كعملة احتياطية، فضلا عن رغبة روسيا وإصرارها على اختراع بديل العملة الأمريكية.

وتوقع مكارثي، إصدار عملة بريكس الجديدة العام المقبل خلال رئاسة روسيا للبريكس، مشيرا إلى أنه سيتم دعم العملة الجديدة بالذهب لدعم قيمتها وقدرتها على منافسة الدولار في التجارة الدولية.

وكشف الخبير الاستراتيجي، أن الصين ودول أخرى بالبريكس بدأت بالفعل لإصدار العملة وجمع الذهب، مرجعا الأداء الجيد لسعر الذهب في الأسابيع الأخيرة إلى هذه الظاهرة (جمع الذهب لإصدار العملة الجديدة).

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان روسيا أكتر من مرة، أنها ملتزمة بتعزيز مبادرات في مجال إلغاء سطوة الدولار، واقصائه من عرش العملات، حيث تستمر المشاورات بشأن إنشاء أدوات دفع فعالة في إطار البريكس، بشكل مستقل عن الغرب، فضلا عن منصة آمنة للتسويات متعددة الأطراف عبر الحدود.

ما هي بدائل الدولار الحالية؟

هناك عدة عملات قد تُعتبر بدائل للدولار الأمريكي كعملة احتياطية، وفيما يلي بعض العملات التي يمكن أن تكون بدائل للدولار:

1. اليورو (EUR): يُعتبر اليورو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي وهو العملة الثانية الأكثر تداولًا واستخدامًا في العالم.

2. الين الياباني (JPY): يعتبر الين الياباني ثالث أكبر عملة احتياطية في العالم، ويتمتع بثقة المستثمرين نظرًا لاستقرار الاقتصاد الياباني.

3. الجنيه الاسترليني (GBP): يُعتبر الجنيه الاسترليني عملة المملكة المتحدة، وعلى الرغم من تقلباته في الفترات الأخيرة، إلا أنه لا يزال يُعتبر عملة قوية واحتياطية.

4. الدولار الكندي (CAD): يُعتبر الدولار الكندي عملة أخرى يُمكن أن تستخدم كبديل للدولار الأمريكي، خاصةً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين كندا والولايات المتحدة.

5. الدولار الأسترالي (AUD): يُعتبر الدولار الأسترالي أحد العملات الأخرى المشهورة والتي يمكن أن تكون بديلاً للدولار الأمريكي، بفضل قوة الاقتصاد الأسترالي وثقة المستثمرين فيه.

يجب الإشارة إلى أن القرار بشأن العملة البديلة يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلد المصدر للعملة وحجم التجارة والاستثمارات بين الدول المعنية، كما يجب أن يتم النظر في مخاطر الصرف الأجنبي وتقلبات سوق العملات العالمية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.