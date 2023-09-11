نشرة المرأة والصحة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة وعلاقة نقص فيتامين (د) وزيادة الوزن

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ، على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور جديد عن الكبدة .

وقالت سماح نوح: يعتقد الكثير أن الكبد مخزن السموم في الجسم وبلاد كتير لا تأكل الكبد واحنا بنستوردها منهم ، بس ده مش معناه ابدا ان الكبدة مش مفيدة واننا نرميها مثلا الكبد فعلا هو العضو المسئول عن تخليص الجسم من السموم الزايدة بس مش هو المخزن يعني مش هيمتص السموم ويخزنها جواه الكبد بيعمل زي مصفي كدا للمواد السامة ويحولها لمواد يسهل إخراجها بره الجسم في كذا صورة مع البراز والبول.

هل توجد علاقة بين نقص فيتامين (د) وزيادة الوزن

نشرت هيئة الدواء المصرية منشورا جديدا علي الصفحة الرسمية بالفيسبوك للإجابة عن علاقة بين نقص فيتامين (د) وزيادة الوزن؟​



وقالت هيئة الدواء بمنشورها" فيتامين (د) أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون، والتي يمكنك الحصول عليها من خلال التعرض للشمس، أو تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية.​​

كنتي من محبي الكيك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة بالمربي والطعم تحفة

المقادير

٢ كوب دقيق

كوب جوز هند مبشور.

م ك بيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

كوب سكر.

كوب حليب.

نصف كوب زيت.