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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مهاجم الأهلي الجديد يثير الجدل.. هل يشارك أنتوني موديست في السوبر الأفريقي؟

أنتوني موديست
أنتوني موديست

هل يشارك أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد في كأس السوبر الأفريقي والبطولة الأفريقية الجديدة؟ يتسائل الكثير من عشاق وجماهير المارد الأحمر عن مصير مهاجمهم الجديد، خاصة في ظل إغلاق باب القيد في العديد من الدوريات الأفريقية.

أثار هذا التساؤل حالة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة في ظل تأكيد البعض على أن أنتوني موديست لن يشارك مع الأهلي قبل يناير المقبل.. فما حقيقة الأمر؟.

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هل يشارك موديست في السوبر الأفريقي؟

وفقًا للمهندس عامر العمايرة، خبير انتقالات اللاعبين واللوائح الرياضية، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أجرى تعديلات على الموسم الحالي، حيث أنه أدخل نظامًا جديدًا للتسجيل الأفريقي يتضمن ثلاث فترات.

الفترة الأولى تكون في يوليو للأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، الفترة الثانية تكون من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس، وفي هذا الموسم، تمت إضافة فترة ثالثة تمتد من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر.

وبالنسبة لقائمة مباراة السوبر الأفريقي، أوضح العمايرة في تصريحات صحفية، أنه يتم تسليم القائمة قبل المباراة بـ 15 يومًا، ولكن الاتحاد الأفريقي منح الأهلي واتحاد العاصمة استثناءً يسمح لهما بتسجيل اللاعبين للمباراة بناءً على القيد المحلي في بلديهما حتى الاجتماع التنسيقي قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

وبالتالي، يحق لمهاجم الأهلي الجديد أنتوني موديست، المشاركة في مبارة الأهلي المقبلة بالسوبر الأفريقي دون أي مشكلات، كما سيشارك في دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

من هو مهاجم الأهلي الجديد؟

أنتوني موديست هو مهاجم فرنسي يبلغ من العمر 35 عاما، سبق له اللعب بقميص العديد من الأندية الأوروبية، حيث بدأ مشواره في الدوري الفرنسي، وخاض عدة تجارب مع أندية نيس، أنجيه وبوردو، قبل أن تتم إعارته في يناير 2012 إلى فريق بلاكبيرن الإنجليزي.

وفي صيف 2013، انتقل المهاجم الفرنسي إلى هوفنهايم الألماني قبل أن ينضم إلى كولن عام 2015، الذي شهد فترة تألقه، ثم خاض عدة تجارب أخرى، حتي استقر به الحال مع بروسيا دورتموند في صيف 2022، بعد تعرض الإيفواري سباستيان هالر للإصابة بمرض السرطان.

وظهر المهاجم الفرنسي بمستوى متواضع خلال رحلته مع بروسيا دورتموند، حيث سجل هدفين وصنع هدفا آخر خلال 28 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وبشكل عام، خاض المهاجم الفرنسي 209 مباريات في الدوري الألماني، نجح خلالها في تسجيل 85 هدفًا، كما قدم 17 تمريرة حاسمة.

يذكر أن النادي الأهلي حسم اتفاقه مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لاعب بروسيا دورتموند السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للعب بقميص المارد الأحمر لمدة موسم، قابل للتجديد.

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