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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المتحف المصري الكبير سيصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم

أسامة الأشموني، عضو
أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي بتطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به تمهيدا لافتتاحه تعكس مدى الاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة بالمتحف كمنظومة متكاملة مما يعكس عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

 

وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لتطوير المتحف الكبير والمنطقة المحيطة بما يحافظ على الحضارة المصرية القديمة وفقا لأعلى المعايير العالمية في التنظيم والإدارة الحديثة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون هدية مصر للعالم لأنه تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين.

 

وأشار النائب أسامة الأشموني أن المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به سيصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.


وتابع عضو مجلس النواب، أن العالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الفترة المقبلة حيث أنه أكبر متحف آثار بالعالم ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.


ولفت النائب أسامة الأشموني، إلى أن الدولة تسعى إلى الترويج للسياحة والآثار المصرية عالميا من خلال تطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به مما يساهم في استعادة مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

أسامة الأشموني مصطفى مدبولي المتحف المصري الكبير

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