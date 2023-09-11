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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يحرر 267 محضرا للسيارات والمركبات المخالفة

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

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تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  267 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

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كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 39 ألفا و500 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

الطرق والشوارع السير بدون لوحات معدنية الشوارع الرئيسية السير عكس الاتجاه الرعاية الطبية بالطرق والشوارع الرئيسية امن الغربية

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