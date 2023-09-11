بريطانيا تعلن عن تمويل قياسي بقيمة 2 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند عن استضافة بريطانيا لقمة عالمية للأمن الغذائي تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والعلماء والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في 20 نوفمبر المقبل لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية وأسبابها، وذلك من خلال العلوم والتكنولوجيا المتطورة التي تمولها المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تناول القمة التي تستضيفها بريطانيا أساليب جديدة لمعالجة وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها، وبناء نظام غذائي مستدام ومقاوم للمناخ، ودعم العمل المبكر لمنع الأزمات الإنسانية والحد منها، واستخدام العلم والتكنولوجيا لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تأثرا.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن أكبر مساهمة مالية منفردة للمملكة المتحدة لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا في العالم على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

ون المقرر أن تساهم بريطانيا بمبلغ 1.62 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) في صندوق المناخ الأخضر، الذي أنشأته 194 دولة في أعقاب اتفاق كوبنهاجن في مؤتمر المناخ العالمي كوب15.

ويعد الصندوق الأخضر للمناخ أكبر صندوق عالمي مخصص لدعم البلدان النامية للحد من الانبعاثات العالمية ومساعدة المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ.

ويمثل هذا التعهد زيادة بنسبة 12.7% عن مساهمة المملكة المتحدة السابقة في الصندوق الأخضر للمناخ للفترة 2020-2023، والتي كانت في حد ذاتها مضاعفة لتمويلها الأول لإنشاء الصندوق في عام 2014.

وفي قمة مجموعة العشرين الأخيرة بالهند، دعا رئيس الوزراء سوناك القادة إلى العمل معًا قبل قمة كوب28 .