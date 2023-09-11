عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن عن تمويل قياسي بقيمة 2 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك  خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند عن استضافة بريطانيا لقمة عالمية للأمن الغذائي تجمع  الحكومات والمنظمات الدولية والعلماء والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في 20 نوفمبر المقبل لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية وأسبابها، وذلك من خلال العلوم والتكنولوجيا المتطورة التي تمولها المملكة المتحدة.

إلغاء 500 رحلة طيران في المملكة المتحدة إثر خطأ في مراقبة الملاحة

اختتام الجولة الـ12 من مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند

ومن المقرر أن تناول القمة التي تستضيفها بريطانيا أساليب جديدة لمعالجة وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها، وبناء نظام غذائي مستدام ومقاوم للمناخ، ودعم العمل المبكر لمنع الأزمات الإنسانية والحد منها، واستخدام العلم والتكنولوجيا لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تأثرا.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن أكبر مساهمة مالية منفردة للمملكة المتحدة لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا في العالم على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

ون المقرر أن تساهم بريطانيا بمبلغ 1.62 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) في صندوق المناخ الأخضر، الذي أنشأته 194 دولة في أعقاب اتفاق كوبنهاجن في مؤتمر المناخ العالمي كوب15.

ويعد الصندوق الأخضر للمناخ أكبر صندوق عالمي مخصص لدعم البلدان النامية للحد من الانبعاثات العالمية ومساعدة المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ.

ويمثل هذا التعهد زيادة بنسبة 12.7% عن مساهمة المملكة المتحدة السابقة في الصندوق الأخضر للمناخ للفترة 2020-2023، والتي كانت في حد ذاتها مضاعفة  لتمويلها الأول لإنشاء الصندوق في عام 2014.

وفي قمة مجموعة العشرين الأخيرة بالهند، دعا رئيس الوزراء سوناك القادة إلى العمل معًا قبل قمة كوب28 .

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قمة مجموعة العشرين الهند بريطانيا للأمن الغذائي المنظمات الدولية العلماء المناخ قمة كوب28 رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

أمطار غزيرة بهذه المناطق.. الأرصاد: العاصفة دانيال في القاهرة

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

بريطانيا تسلط الضوء على التزامها بالصحة العالمية والأمن الغذائي في مؤتمر السكان

وزير التنمية البريطاني يعلن مشاريع جديدة لمكافحة تغير المناخ في أفريقيا

تلقى الطلبات الجديدة 12 سبتمبر.. السفارة البريطانية تحتفل بالذكري الأربعين لمِنح تشيفنينج الدراسية

إطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة للحصول على الماجستير باعتماد بريطاني

انتخاب البروفيسور البريطاني جيم سكي رئيسًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

السفير البريطاني: زيارة الوفد المصري فرصة لعرض أفضل الممارسات لشركائنا لربط التعليم العالي بالتوظيف

السفير البريطاني يحضر إطلاق خط طيران جديد «مباشر» بين مانشستر والقاهرة|شاهد

السفارة البريطانية تستضيف أحمد حسام ميدو في حلقة نقاش حول تطوير كرة القدم في مصر

ترشيحاتنا

إي اف چي هيرميس تتعاون مع تداول السعودية لاستعراض أبرز فرص الاستثمار

فشل كبير.. تحذير أمريكي من إطاحة الجيش الأوكراني بـ زيلينسكي

عاصفة وليست إعصارا.. أستاذ مناخ يكشف مفاجأة عن حالة الطقس

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا

ترامب أكثر تطرفا..الرئيس السابق يدعو أنصاره القتال من أجل الوطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور شلالات مياه جوفية عقب زلزال المغرب.. وهذه أسباب الظاهرة

أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

اقتلعت منزلا من مكانه.. مشاهد صادمة لـ العاصفة دانيال في ليبيا |فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ