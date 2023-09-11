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رئيس التحرير
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فيديو

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما  أكده  محمد صلاح لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن هناك منافسة قوية بين المرشح لـ رئاسة الزمالك، بين اللواء حسين لبيب، وفاروق جعفر.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن كلا من حسين، وفاروق، كلا منهما له مميزات، فـ فاروق جعفر لاعب كبير ومعروف، واللواء حسين لبيب تولى إدارة الزمالك من قبل.

وأوضح أن البعض قام بـ تمزيق صور مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق، من لوحة رؤساء الزمالك، موضحًا :" زعلت من الأشخاص اللي عملت كده".

وأشار إلي أن فترة مرتضى منصور، مرت، وكان يجب أن نشكره، ونساند من هو قادم، معلقًا :"خائف أن يحدث مثل هذا الأمر من يتولى رئاسة الزمالك في القادم"..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

تسنيم خيري الكابتن محمد صلاح الزمالك مرتضى منصور رئيس الزمالك

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