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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حل أزمة قيد يد الزمالك بعد اعتماد شيك هاني العتال

الزمالك
الزمالك

تلقي نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة اليد خطابا رسميا إلى نادي الزمالك، يفيد بانتهاء أزمة منع النادي من قيد اللاعبين في صفوف الفريق الأول.

يأتي ذلك عقب تسلم الاتحاد شيكا بقيمة مليوني جنيه لحل أزمة المديونيات المالية، مقدم من هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس الزمالك في انتخابات أكتوبر المقبل.

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انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك 

كان اتحاد كرة اليد قد أوقف قيد لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة مع انطلاق موسم 2023-2024، بسبب مديونيات النادي لعدة جهات.


واضطر فريق كرة اليد بالنادي لخوض بقائمة غير مكتملة، وصل عدد اللاعبين فيها لنحو 8 فقط .

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