عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يشيد بمواقف أفورقي في القاهرة وجيبوتي.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أجرى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 مباحثات مشتركة مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقي، في العاصمة أسمرا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن المباحثات بين البرهان وأفورقي تناولت مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأسمرا وسبل دعمها وتطويرها.

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين إن المباحثات تناولت دعم أفاق التعاون المشترك بين البلدين مشيدا بمواقف الرئيس الأريتري الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية والتي عبر عنها من خلال مشاركته في أعمال قمة دول جوار السودان التي كانت قد عقدت بالقاهرة وكذلك في قمة دول الإيقاد التي إستضافتها جيبوتي مؤخراً .

وأشار "الصادق" إلى أن رؤى وأفكار الرئيس أفورقي هدفت في مجملها لإستدامة السلام والإستقرار في السودان.

وأشار السفير علي الصادق للروابط الأزلية والتأريخية التي تربط بين الشعبين السوداني والأريتري مؤكداً رغبة قيادة البلدين في تمتين أواصر التعاون المشترك.

ووصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى أسمرا وكان في استقباله الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي.

مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي أفورقي السفير علي الصادق وزير الخارجية السوداني دول جوار السودان جيبوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

العاصفة دانيال وصلت.. أمطار غزيرة ورياح ترابية تضرب هذه المناطق |فيديو

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد ماذا حدث لموانئ النفط الليبية بعدما ضربت العاصفة دانيال البلاد

عقد برنامج التسكين على كادر المعلمين أونلاين .. والحجز من الأحد القادم

مشروع عملاق مع روسيا.. أردوغان: سيتم تحديد السعر العالمي للغاز الطبيعي بتركيا

مخاوف كبيرة.. أول تعليق من أمريكا على زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة

العاصفة دانيال.. نصائح ذهبية من الصحة للمواطنين لتجنب مضاعفات الطقس السيئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند .. شاهد إطلالات ركين سعد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

التقويم الأول في تاريخ البشرية..أثري يكشف أسرار الاحتفال بـ رأس السنة المصرية

شاهد.. ظهور شلالات مياه جوفية عقب زلزال المغرب.. وهذه أسباب الظاهرة

أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ