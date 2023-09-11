البرهان يشيد بمواقف أفورقي في القاهرة وجيبوتي.. صور

أجرى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 مباحثات مشتركة مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقي، في العاصمة أسمرا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن المباحثات بين البرهان وأفورقي تناولت مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأسمرا وسبل دعمها وتطويرها.

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين إن المباحثات تناولت دعم أفاق التعاون المشترك بين البلدين مشيدا بمواقف الرئيس الأريتري الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية والتي عبر عنها من خلال مشاركته في أعمال قمة دول جوار السودان التي كانت قد عقدت بالقاهرة وكذلك في قمة دول الإيقاد التي إستضافتها جيبوتي مؤخراً .

وأشار "الصادق" إلى أن رؤى وأفكار الرئيس أفورقي هدفت في مجملها لإستدامة السلام والإستقرار في السودان.

وأشار السفير علي الصادق للروابط الأزلية والتأريخية التي تربط بين الشعبين السوداني والأريتري مؤكداً رغبة قيادة البلدين في تمتين أواصر التعاون المشترك.

ووصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى أسمرا وكان في استقباله الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي.