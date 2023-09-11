عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| كيف استغل اللصوص التكنولوجيا الحديثة في سرقة السيارات.. معلومات خطيرة..مميزات شراء سيارة مستعملة عن الجديدة حالياً

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة طرازات مختلفة تناسب احتياجات المواطنين المصريين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة التي ارتفعت بشكل ملحوظ وغير مسبوق نتيجة عدة عوامل أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا ، وذلك جعل المواطنين يتجهوا الي سوق السيارات المستعمل بفضل مميزاته ومنها سهولة شراء وبيع السيارة المستعملة مرة أخري ، بالإضافة الي توافر قطع غيارها بسهولة .

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ، ولكن هذه السيارات تباع بفوارق أسعار كبيرة نتيجة تعرض سوق السيارات العالمي الي أزمات مختلفة أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة ، مما أدي إلي عدم توافر هذه الطرازات لدي الوكلاء والموزعين ، وإذا تم توافرها يوضع علي أسعارها أوفر برايس كبير علي السعر الرسمي للسيارة .

تنتشر جميع إصدارات شركة سوزوكي داخل السوق المصري للسيارات ، ونالت جميع إصدارتها علي ثقة واهتمام من قبل المواطنين المصريين، وذلك لما توفره هذه السيارات من أداء بفضل محركاتها القوة ، بالإضافة الي إنها سيارات اعتمادية.

سوق السيارات العالمي حاليا في حالة ارتباك وذلك نتيجة مروره بالعديد من الأزمات التي أثرت علي صناعة السيارات ، وعلي توافره بالأسواق ، مما جعل الكثيرين يلجؤون الي سوق السيارات المستعمل باعتباره ملاز امن الآن بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل جنوني .

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن اطلاق سياراتها الجديدة  E 300 de  من نسخ سيارات All-Terrain المخصصة للطرق الوعرة والغير ممهدة، وهي تنتمي للطراز T من الفئة E، وسيتم الإعلان عن سيارة مرسيدس الجديدة في ربيع عام 2024 القادم .

تعثر السائق البريطاني لويس هاميلتون في الفترة الأخيرة، لن يؤثر على إرثه في فورمولا-1، وسيظل  لويس هاميلتون في الذاكرة إلى جانب مايكل شوماخر كأسطورة تاريخية في عالم رياضة سباقات الفورمولا-1 .


السيارات الحديثة الآن تحتوي علي تكنولوجيات متطورة ، تعمل بنظم حديثة معتمدة علي أجهزة كمبيوتر دخل السيارة ، حيث يوجد بالسيارات الحديثة الآن ما يصل إلى 100 كمبيوتر، بالإضافة الي ملايين من الخطوط الرمزية المبرمجة .

رينو كليو فولكس فاجن تيجوان 2023 سوزوكي فرونكس وجراند فيتارا سيارة مستعملة مرسيدس E 300 de لويس هاميلتون فورمولا-1 التكنولوجيا الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

العاصفة دانيال وصلت.. أمطار غزيرة ورياح ترابية تضرب هذه المناطق |فيديو

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| مقارنة بين شانجان سي إس 35 بلس وجيلي كول راي.. إزاي تحول عربيتك لمنزل متنقل

أخبار السيارات| 5 عربيات مستعملة بـ 12 ألف جنيه.. أرخص سيارة في مبادرة الإحلال.. سعر جيومتري C الكهربائية في مصر

أخبار السيارات| تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة.. و5 عربيات مستعملة تحت 150 ألف جنيه.. وأسعار موديلات ميتسوبيشي الجديدة

أخبار السيارات|اشتر عربة سعرها 100 ألف فقط.. أرخص سيارة زيرو في مصر موديل 2024

أخبار السيارات.. قصة هروب كارلوس غصن وأسعار ميني كوبر الهاتشباك 2024

أخبار السيارات| بطل فيلم Ferrari يكشف سبب منعه من قيادة سيارات فيراري ... مشهد لا يصدق لمغامر روسي

وكيل سيات فى مصر ينفي وقف التصنيع ويؤكد استمرار الإنتاج العالمي

أخبار السيارات| أرخص SUV تقدمها BMW في مصر.. سيارة كهربائية سعرها 126 ألف جنيه.. أصغر سيارة بالسوق موديل 2023

ترشيحاتنا

شاهد ماذا حدث لموانئ النفط الليبية بعدما ضربت العاصفة دانيال البلاد

عقد برنامج التسكين على كادر المعلمين أونلاين .. والحجز من الأحد القادم

مشروع عملاق مع روسيا.. أردوغان: سيتم تحديد السعر العالمي للغاز الطبيعي بتركيا

مخاوف كبيرة.. أول تعليق من أمريكا على زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة

العاصفة دانيال.. نصائح ذهبية من الصحة للمواطنين لتجنب مضاعفات الطقس السيئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند .. شاهد إطلالات ركين سعد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

التقويم الأول في تاريخ البشرية..أثري يكشف أسرار الاحتفال بـ رأس السنة المصرية

شاهد.. ظهور شلالات مياه جوفية عقب زلزال المغرب.. وهذه أسباب الظاهرة

أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ