أخبار السيارات| كيف استغل اللصوص التكنولوجيا الحديثة في سرقة السيارات.. معلومات خطيرة..مميزات شراء سيارة مستعملة عن الجديدة حالياً

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة طرازات مختلفة تناسب احتياجات المواطنين المصريين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة التي ارتفعت بشكل ملحوظ وغير مسبوق نتيجة عدة عوامل أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا ، وذلك جعل المواطنين يتجهوا الي سوق السيارات المستعمل بفضل مميزاته ومنها سهولة شراء وبيع السيارة المستعملة مرة أخري ، بالإضافة الي توافر قطع غيارها بسهولة .

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ، ولكن هذه السيارات تباع بفوارق أسعار كبيرة نتيجة تعرض سوق السيارات العالمي الي أزمات مختلفة أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة ، مما أدي إلي عدم توافر هذه الطرازات لدي الوكلاء والموزعين ، وإذا تم توافرها يوضع علي أسعارها أوفر برايس كبير علي السعر الرسمي للسيارة .

تنتشر جميع إصدارات شركة سوزوكي داخل السوق المصري للسيارات ، ونالت جميع إصدارتها علي ثقة واهتمام من قبل المواطنين المصريين، وذلك لما توفره هذه السيارات من أداء بفضل محركاتها القوة ، بالإضافة الي إنها سيارات اعتمادية.

سوق السيارات العالمي حاليا في حالة ارتباك وذلك نتيجة مروره بالعديد من الأزمات التي أثرت علي صناعة السيارات ، وعلي توافره بالأسواق ، مما جعل الكثيرين يلجؤون الي سوق السيارات المستعمل باعتباره ملاز امن الآن بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل جنوني .

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن اطلاق سياراتها الجديدة E 300 de من نسخ سيارات All-Terrain المخصصة للطرق الوعرة والغير ممهدة، وهي تنتمي للطراز T من الفئة E، وسيتم الإعلان عن سيارة مرسيدس الجديدة في ربيع عام 2024 القادم .

تعثر السائق البريطاني لويس هاميلتون في الفترة الأخيرة، لن يؤثر على إرثه في فورمولا-1، وسيظل لويس هاميلتون في الذاكرة إلى جانب مايكل شوماخر كأسطورة تاريخية في عالم رياضة سباقات الفورمولا-1 .



السيارات الحديثة الآن تحتوي علي تكنولوجيات متطورة ، تعمل بنظم حديثة معتمدة علي أجهزة كمبيوتر دخل السيارة ، حيث يوجد بالسيارات الحديثة الآن ما يصل إلى 100 كمبيوتر، بالإضافة الي ملايين من الخطوط الرمزية المبرمجة .