خلال ساعات.. نتيجة القبول في مدارس المتفوقين STEM عبر هذا الرابط

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن نتيجة القبول في مدارس المتفوقين STEM للعام الدراسي 2023 / 2024 .

وبعد التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، علم موقع صدى البلد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستعد لـ إعلان نتيجة القبول في نتيجة القبول في مدارس المتفوقين STEM للعام الدراسي 2023 / 2024 خلال ساعات .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جاري تحميل نتيجة القبول في مدارس المتفوقين STEM للعام الدراسي 2023 / 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم لتكون متاحة أمام الجميع خلال الساعات القادمة .

وقال المصدر أنه يمكن لمن يهمه الأمر ترقب ظهور نتيجة القبول في مدارس المتفوقين STEM للعام الدراسي 2023 / 2024 خلال ساعات على رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين STEM للعام الدراسي 2023 / 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على : https://exls.emis.gov.eg/

نتيجة القبول في مدارس المتفوقين STEM .. خطوات الحصول عليها

ادخل على رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين STEM https://exls.emis.gov.eg/

ادخل الرقم القومي

ادخل تاريخ الميلاد

ادخل محافظة الميلاد

ادخل رقم الجلوس

اضغط على تسجيل دخول

نتيجة القبول في مدارس المتفوقين STEM .. اعرف الشروط

كانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل شروط قبول الطلاب في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM .

فبعد أن كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشترط إلى جانب حصول الطالب في الشهادة الإعدادية على 98% حصوله أيضًا على الدرجة النهائية في ( اللغة الانجليزية ، أو العلوم ، أو الرياضيات) ، أصبح مسموحاً بقبول الطالب الحاصل على 98% في الاعدادية فقط دون النظر إلى حصوله على الدرجة النهائية في أي من المواد المذكورة .

وعند التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM .. بالنسبة للطالب الحاصل على 95% فقط في الشهادة الاعدادية ، فلن يتمكن من التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM إلا إذا كان حاصلا على الدرجة النهائية في ( اللغة الانجليزية ، أو العلوم ، أو الرياضيات) .

و يدخل الطالب للتصفية الأخرى عن طريق امتحان في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرةً إلى أن هذا الامتحان يكون في التفكير الابتكاري والاستعداد لدراسة المواد العلمية.

جدير بالذكر أن طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، يكون لهم تنسيق خاص بهم وليس تنسيق الثانوية العامة العادية ، لأنه وفق ترتيب مجاميعهم مكانهم يكون محفوظ في الجامعات.