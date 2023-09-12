مصاريف المعاهد الأزهرية العادية والنموذجية والخاصة

أعلن الأزهر الشريف، عن مصاريف المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024، والذي يبدأ بعد أيام.

مصاريف المعاهد الأزهرية

وكالعادة كل عام، تأتي المعاهد الأزهرية، خفيفة على أولياء الأمور، مقارنة بباقي المصاريف في المؤسسات التعليمية الأخرى في الدولة.

ونستعرض في هذا التقرير مصاريف المعاهد الأزهرية النموذجبة والعادية والخاصة.

مصاريف المعاهد العادية

- مرحلة رياض الأطفال: 66.85 جنيه.

- المرحلة الابتدائية: 67.35 جنيه.

المرحلة الإعدادية: 77.35 جنيه.

مصاريف المعاهد الأزهرية



المرحلة الثانوية: 90.35 جنيه.

المرحلة الثانوية: 90.35 جنيه. مصاريف المعاهد النموذجية واللغات

- مرحلة رياض الأطفال: 171. 85 جنيه للمعاهد النموذجية و821.35 جنيه للمعاهد اللغات

- المرحلة الإبتدائية: 172.35 جنيه للمعاهد النموذجية، و822.35 جنيه للمعاهد اللغات

- المرحلة الإعدادية: 206.35 جنيه للمعاهد النموذجية

- المرحلة الثانوية: 232.34 جنيه للمعاهد النموذجية

مصاريف المعاهد الأزهرية الخاصة

وأوضح الأزهر الشريف، أنه يتم تحصيل 200 جنيه كمصاريف تأسيس من الصفوف الأولى من كل مرحلة تعليمية بالمعاهد النموذجية وبداية صفوف المرحلة التمهيدية والابتدائية بمعاهد اللغات والمستجدين في الالتحاق بالأزهر بأي مرحلة بالمعاهد النموذجية واللغات.

كما يتم تحصيل 42 جنيها رسوم إدارية للمكاتبات البريدية من كل طالب في بداية كل مرحلة لإيرادات الدولة، ويصرف منه مقابل مصروفات بريدية لإنذارات الطالب خصما على موازنة الأزهر.

وتعامل مرحلة التجويد بمعاهد القراءات في المصروفات معاملة المرحلة الإعدادية، أما مرحلتا العالية والتخصص فيتم معاملتهما معاملة المرحلة الثانوية.

كما تعامل المعاهد الخاصة في المصروفات بمعاملة المعاهد النموذجية في كافة بنود المصروفات والخدمات.

ويتحمل ولي الأمر ثمن كتب اللغات بقسم اللغات.