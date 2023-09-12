عبد الحميد بسيوني: رضا سليم وإمام عاشور إضافة قوية للأهلي

كشف عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، كواليس مباراة الأهلي الودية، الإثنين، في ختام استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



وتحدث عبد الحميد بسيوني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" عن مباراة الأهلي الودية، قائلًا:" مباراة مهمة أمام الأهلي، البروفة الأخيرة استعدادا للدوري، وكانت مهمة للأهلي للاستعداد لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة".



وأضاف عبد الحميد بسيوني:" مباراة كانت في غاية الندية، بدأت بركلة جزاء في الدقيقة 2 تصدى لها مروان عطية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف، الأهلي خاض المباراة بتشكيل قريب من تشكيل مباراة اتحاد العاصمة".



وأكد عبد الحميد بسيوني:" كولر كان حريصا على عدم حضور الجماهير للمحافظة على سرية خططه التكتيكية لمباراة اتحاد العاصمة".



وأشار عبد الحميد بسيوني:" المباراة خرجت في إطار من الروح الرياضية بين الأهلي وطلائع الجيش، أطمأننا على لاعبي طلائع الجيش، الفريق مستقر وإن شاء الله يكون المردود الفني الذي سيقدم في الموسم الجديد مختلف عن السنوات الماضية، وخضنا معسكر جيد للغاية".



وأكد عبد الحميد بسيوني:" طموحنا أننا بنينا فريقا كاملا والعناصر الأساسية في كل الخطوط، نتمنى البداية تكون ناجحة، ونحصل عددًا من النقاط التي تريحنا في مشوار الدوري، في ظل الصعوبة بتدعيم كل الفرق، نتمنى أن يكون طلائع الجيش في مقدمة الجدول ولا نتعرض لما تعرضنا له بداية الموسم".



وعن تقييمه لمستوى رضا سليم، الوافد الجديد للأهلي، قال عبد الحميد بسيوني:" رضا سليم بدايته موفقة مع الأهلي، ومع الوقت سيكون إضافة للنادي الأهلي، وإمام عاشور لا يختلف عليه أحد، وسيكون إضافة كبيرة للأهلي، والنادي يحتاج لرأس حربة صريح".



أتم بسيوني حديثه عن أمنياته في انتخابات نادي الزمالك، قائلًا:" أتمنى أن يتم اختيار مجلس إدارة متوافق ومتناسق لنادي الزمالك بالشكل الذي يليق به، أتمنى من مجلس الإدارة القادم تلبية وتحقيق طموحات جمهور النادي".



