إعصار مدمر |خطورة العاصفة "دانيال" على مصر.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد وصولها

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خطورة العاصفة "دانيال" على مصر.

وأكدت منار غانم خلال تصريحات تلفزيونية،أن تأثير العاصفة دانيال على الأرضي المصرية سيكون ضعيفا جدا مقارنة بما شهدته السواحل اليونانية والأراضي الليبية وذلك بسبب تحولها لمنخفض جوي بمجرد دخولها الأراضي المصرية .

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن السبب يرجع في ذلك أن العواصف والرياح تكتسب قوتها من البحار والمحيطات وان العاصفة دانيال زادت قوتها بسبب اكتساب قوتها من ارتفاع الرياح في البحر المتوسط لكنها تفقد قوتها عندما تتحرك لمسافات على اليابسة وعلى الأرض وتضعف سرعات الرياح وكمية الأمطار .

تأثير العاصفة "دانيال" على مصر

تحدثت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تأثيرها على مصر، حيث أكدت أن تأثيرها بدأ أمس و سيمتد خلال يومين القادمين، كما شهدت محافظة مطروح سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة، وسرعات رياح زائدة على الصحراء الغربية أدت لإثارة الرمال والاتربة شعر بها أهالي القاهرة الكبرى صباح أمس .

من المتوقع خلال ساعات ان تمتد الأمطار

وقالت إنه من المتوقع خلال ساعات ان تمتد الأمطار لمحافظة الإسكندرية لكنها ستكون بصورة أقل وفي القاهرة مع نشاط رياح مثير للرمال والاتربه.

الأحوال الجوية

وأختتمت "سيتحرك المنخفض الجوي إلى المنطقة الشرقية وستشهد المنطقة الشرقية والشمالية عدم استقرار في الأحوال الجوية مع سقوط كميات كبيرة من الأمطار على المناطق الساحلية وستكون متوسطة على المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري سواحلنا الشمالية الشرقية مدن القنال".