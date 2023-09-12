ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم: رياح وأمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بمجرد دخول المنخفض على الأراضي المصرية، أدي أمس إلى وجود فرص سقوط أمطار على محافظة مطروح، ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، ومن المتوقع أن يستمر اليوم، نتيجة منخفض جوي على شمال البلاد.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن اليوم هناك إنخفاض فى درجات الحرارة بمعظم أنحاء الجمهورية، موضحة أنها بدأت بالعودة إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة فى المناطق الشمالية، وتصل إلى 33 درجة على القاهرة الكبري.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اليوم نشاط للرياح سرعاته ما بين ال30 إلى 35 كم على الساعة، ويكون مثير لبعض الرمال والأتربة، خاصة فى جنوب القاهرة أو بعض المناطق منها، لافتة إلى أن تلك الرياح من الممكن أن تؤدي لإتخفاض الرؤية الأفقية، خاصة الأماكن المكشوفة فى شمال الصعيد والقاهرة الكبري وبعض الأماكن من شمال محافظة البحر الأحمر ، ناصحة بإرتداء الكمامات لمرضي الحساسية.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط الأمطار، تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تمتد إلى خفيفة فى بعض الأماكن من محافظات جنوب الوجه البحري، وقد تصل فترة المساء بمناطق من القاهرة الكبري، ولكنها غير مؤثرة على أى أعمال يومية.