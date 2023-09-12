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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تعلن تحركها السريع مع ليبيا بعد الإعصار

ليبيا
ليبيا

أعربت الولايات المتحدة عن تعاطفها وتعازيها للمتضررين من الفيضانات المدمرة في ليبيا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

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وتقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع  الأمم المتحدة والسلطات الليبية بشأن كيفية المساعدة والدعم فيما يخص جهود الإغاثة .


تتجه العاصفة دانيال، نحو الأراضي المصرية حيث يتوقع أن يكون تأثيرها محدودا بعد أن فقدت قوتها عقب  وصولها لليابسة في ليبيا.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة وستقدم "مساعدات إغاثية عاجلة لدعم جهود الاستجابة.

لقي أكثر من 2800 شخص مصرعهم واعتبر الآلاف في عداد المفقودين من جراء العاصفة دانيال التي ضربت شمال شرقي ليبيا أمس الاثنين.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، إن أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف الموطنين اختفت داخل البحر، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة وفرضت حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا، لمدة يومين بسبب الإعصار والسيول التي تجتاح المنطقة.

وغمرت السيول المفاجئة مناطق بأسرها، حتى باتت درنة منطقة منكوبة وهي مدينة يقطنها نحو 200 ألف نسمة وتقع على وادي يحمل اسمها.

وجرفت مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات سكان مدن البيضاء وسوسة والمرج، وطبرق وكل مدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي، وصولًا إلى بنغازي.


وعلى أثر الكارثة الطبيعية اتخذت حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع طارئ، جملة إجراءات من بينها، إعلان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.

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