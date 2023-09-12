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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مخابز القاهرة الكبرى: طرح حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

حلوي المولد
حلوي المولد

كشف اللواء علي أشرف، الرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، حقيقة طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%، قائلا: “بدأنا بالفعل فى إنتاج الحلوي منذ أمس، فى حوالي 15 معرضا بمحافظات القاهرة والجيزة، إضافة إلى شركات الجملة والسلع التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين”.

وأضاف اللواء علي أشرف، الرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه وفقا لتوجيهات وزير التموين بمشاركة جميع الشركات فى المعارض التي تقيمها الغرف التجارية فى كافة المحافظات، على رأسها المعرض الرئيسي الذى سيقام فى أرض المعارض فى مدينة نصر، وأهلا مدارس، وسنشارك فى جميع أنواع السلع، ومنها حلوي المولد النبوي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتابع اللواء علي أشرف، الرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، أن الوزارة تهدف لتوفير كافة أنواع الاحتياجات للمواطنين على مدار العام، خاصة فى المناسبات الدينية، لافتا إلى أن الجودة تكون على أعلي مستوي، والتخفيضات تصل من 25 إلى 30%.

اللواء علي أشرف مخابز القاهرة الكبري حلوى المولد الغرف التجارية المولد النبوي الشريف

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