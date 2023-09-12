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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار من داخل سيارتها.. شاهد

ملك زاهر
ملك زاهر

حرصت الفنانة ملك احمد زاهر، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر  حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"انستجرام".


وتألقت ملك زاهر في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية  لوك كاجول  وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية ونالت إعجاب متابعيها.


 

ملك أحمد زاهر 

وقد تصدرت ملك أحمد زاهر تريند مؤشر البحث عبر موقع “جوجل”، خلال الفترة الماضية بعد أن تمكنت  من خسارةالوزن الزائد والظهور بشكل مختلف، ودائما ما تختار إطلالات تظهر رشاقتها.

وتتميز ملك أحمد زاهر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ملك أحمد زاهر على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلاتشعرها منسدلة على كتفيها.

عيد ميلاد ملك أحمد زاهر 

واحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلاد شقيقتها ملك أحمد زاهر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصلالاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت ليلى زاهر فيديو مُجمعا لصور برفقة شقيقتيها ملك، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من المتابعين.

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الفنانة ملك أحمد زاهر من داخل سيارتها ليلى زاهر عيد ميلاد شقيقته

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