النذر أم الدعاء .. أيهما أكثر تأثيرا في تحقيق الأمنيات

النذر هو إلزام المسلم نفسه فعل ما لم يلزمه به الشرع، سواء كان ذلك الأمر منجزا كأن يقول: "لله علي أن أصوم يوم الخميس" مثلا، أو كان معلقا بحدوث أمر ما كأن يقول: "علي لله صلاة أربع ركعات إن شفاني الله من المرض"، وينعقد النذر بصيغ عدة منها:« لله علي، أو نذرت لله، أو علي لله، أو نحوها».

وفي هذا الصدد.. قال الشيخ مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن النذر لا يغير من قضاء الله شيئا، لكن الدعاء يغير، مبينا أن إيضاح مثل هذا الفرق يعد من ضمن تجديد الخطاب الدينى.

وأوضح الشيخ مجدى عاشور، فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: «نذر رجل أن يذبح إذا نجح ابنه ثم توفي؛ فهل يجب على أولاده أن يوفوا بالنذر؟»، فرد عليه قائلا: إنه من باب تجديد الثقافة الدينية لدى الناس: أن لا يلزم الإنسان نفسه بأمر لايحقق الله له رغبة، بل إن الدعاء هو الطريق الأمثل والأسرع لقضاء حاجات الإنسان عند ربه.

وأضاف: "أن النذر لن يحقق لك ما تطلب إن لم يكن فى تقدير الله لك، فالدعاء يغير قضاء الله والنذر لا يغيره"، مبينا أن النذر يعتمد على الاشتراط أما الدعاء فيعتمد على الانكسار والتذلل للمولى – عز وجل.

وأكد عاشور أن إخراج الصدقات يغنى عن الأموال التى يخرجها الانسان إذا نذر، مستشهدا بما روى عن الرسول – صل الله عليه وسلم- قوله:«حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع".

وأشار فى إجابته عن السؤال أيضا، إلى أن النذر لا يسقط بالوفاء؛ فإن كان الإنسان قد حدد مبلغا من المال مثلا للوفاء بنذر ما، ثم توفى؛ وجب على ورثته إخراجه من التركة؛ لأنه يعد دينا فى ذمته.



هل يجوز تحويل النذر بأقل منه وتغيير النية فيه

قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه لا يجوز تغيير النذر بشيء آخر، أو إعطاء النذر لجهة غير التي نذر الناذر أن يهبها النذر.

وقال «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: “هل يجوز تحويل النذر وإعطاؤه شخصا غير الذي نويته؟ أنه لا يجوز لمن نذر أن يضع مالا في مسجد، أن يعطي هذا المال لإنسان حتى لو كانت حالته تحتاج إليه أكثر من المسجد، موضحا أن عمارة المسجد قربة تختلف عن الصدقة على الإنسان”.