عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور نادر.. زوجة وابنة أحمد سعيد عبد الغنى يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

أحمد سعيد عبد الغنى
أحمد سعيد عبد الغنى

خطفت أسرة الفنان أحمد سعيد عبد الغنى الأنظار إليهم فى ظهور نادر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وتلقى أحمد سعيد عبد الغنى عديد من التعليقات من جانب متابعيه على الصورة وكانت جميعها إيجابية. 

أحمد سعيد عبد الغنى 

أحمد سعيد عبد الغنى

يذكر أن ليس هذا الظهور الأول لأسرة أحمد سعيد عبد الغنى حيث كان أول ظهور فى افتتاح مطعمه الخاص والذي يحمل اسم لي لي وذلك على اسم ابنته؛ داخل ميراكي مول في مصر الجديده ،فيما حضر  مجموعه من الفنانين ومنهم رامي وحيد والمطرب أحمد زكريا و المؤلف ايمن سليم في الساعات المتأخرة من يوم الجمعة ، و تخلل الافتتاح فقرات فنيه تفاعل فيها الفنان احمد سعيد عبدالغني مع الحضور في المطعم .

على تواصل معاه.. شيرين تكشف حقيقة إصابة عادل إمام بمرض الزهايمر

شتمني بوالدى وجريت وراه بالجزمة.. رد فعل صادم من شيرين تجاه مخرج

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

وحضر الافتتاح عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين ورجال الأعمال؛ فيما يعد احمد سعيد عبدالغني اخر المنضمين إلي الفنانين اللذين افتتحوا مشاريع استثمارية بعيدا عن العمل الفني .

وكانت آخر اعمال الفنان احمد سعيد عبدالغني مسلسل الاختيار الجزء الثاني والذي قام ببطولته الفنان أحمد عز والفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال وآخرون وهو من إخراج بيتر ميمي ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجي .

أحمد سعيد عبد الغني أحمد سعيد عبدالغني الفنان احمد سعيد عبد الغنى أسرة أحمد سعيد عبد الغنى اعمال احمد سعيد عبد الغنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

قرارات نهائية عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

غاز وصرف صحي| ذعر بين المواطنين بسبب رائحة غريبة في الجو.. هل تأثير العاصفة دانيال؟!

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

مفاجأة.. تعرف على الجانى فى إنهاء حياة فتاة بورسعيد أمام مسجد الحسين

موضوعات متعلقة

ناهد رشدى تكشف كواليس فرح سنية مع عبلة كامل ونور الشريف

بعد 57 عاما.. ظهور نادر لصياد استعراض «صغيرة على الحب» لسعاد حسنى

مصطفى أبو سريع يكشف تفاصيل حياته الشخصية على قناة "CBC"

على تواصل معاه.. شيرين تكشف حقيقة إصابة عادل إمام بمرض الزهايمر

شتمني بوالدى وجريت وراه بالجزمة.. رد فعل صادم من شيرين تجاه مخرج

ألغى متابعتى.. سر غضب أحلام من هذا الشخص.. تفاصيل

باسم سمرة يروي تفاصيل مشاركته في مسلسل سفاح الجيزة

صار شابا عنده 21 عاما.. ظهور نادر لـ إبن نوال الزغبى

ترشيحاتنا

وزير الداخلية الليبي يعلن وفاة العديد من المصريين جراء فيضانات ليبيا

5 مليارات دولار.. ماذا حققت مصر من الطروحات الحكومية حتى الآن؟

سيدتان وزوجاهما ينتحلان صفة مندوبي مبيعات ويعتديان على أجنبى داخل شقته لسرقته

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

علاقاتنا مع بكين غير مسبوقة.. بوتين: الغرب سيفشل في ردع الصين

ظهور نادر.. زوجة وابنة أحمد سعيد عبد الغنى يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة أكبر شفاه في العالم: الرجال لا يبادلونني الحب بل يخافون مني

ريحة مجاري في الجو.. ما تأثيرها على الجسم والصحة وعلاقتها بالعاصفة دانيال

بعد زلزال المغرب ودانيال ليبيا.. باحثة نفسية: الضحايا يحتاجون لـ 7 أمور

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

فيديو

هل يتعرض المغرب لزلزال جديد.. فرانك هوغربيتس يكشف الحقيقة| فيديوجراف

بعد 57 عاما.. ظهور نادر لصياد استعراض «صغيرة على الحب» لسعاد حسنى

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ