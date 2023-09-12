ظهور نادر.. زوجة وابنة أحمد سعيد عبد الغنى يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

خطفت أسرة الفنان أحمد سعيد عبد الغنى الأنظار إليهم فى ظهور نادر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وتلقى أحمد سعيد عبد الغنى عديد من التعليقات من جانب متابعيه على الصورة وكانت جميعها إيجابية.

أحمد سعيد عبد الغنى

أحمد سعيد عبد الغنى

يذكر أن ليس هذا الظهور الأول لأسرة أحمد سعيد عبد الغنى حيث كان أول ظهور فى افتتاح مطعمه الخاص والذي يحمل اسم لي لي وذلك على اسم ابنته؛ داخل ميراكي مول في مصر الجديده ،فيما حضر مجموعه من الفنانين ومنهم رامي وحيد والمطرب أحمد زكريا و المؤلف ايمن سليم في الساعات المتأخرة من يوم الجمعة ، و تخلل الافتتاح فقرات فنيه تفاعل فيها الفنان احمد سعيد عبدالغني مع الحضور في المطعم .

وحضر الافتتاح عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين ورجال الأعمال؛ فيما يعد احمد سعيد عبدالغني اخر المنضمين إلي الفنانين اللذين افتتحوا مشاريع استثمارية بعيدا عن العمل الفني .

وكانت آخر اعمال الفنان احمد سعيد عبدالغني مسلسل الاختيار الجزء الثاني والذي قام ببطولته الفنان أحمد عز والفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال وآخرون وهو من إخراج بيتر ميمي ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجي .