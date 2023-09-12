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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تراجع أسعار الذهب.. موعد انتهاء العاصفة دانيال.. إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي في مصر

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي.

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. فيديو
قدمت الإعلامية داليا أيمن خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة دانيال فقدت قوتها بشكل كبير عند التقائها باليابسة، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية بدأت في ليبيا من الأمس.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة دانيال.. وتؤكد: سنتعرض للمزيد
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وتفاصيل تأثر مصر ببقايا العاصفة دانيال، بعد تدميرها ليبيا.

بسبب العاصفة دانيال.. 3 تحذيرات عاجلة لقائدي المركبات
قدم اللواء أحمد هشام، الخبير المروري عددًا من النصائح والتحذيرات العاجلة لقائدي المركبات؛ وذلك بسبب العاصفة دانيال، مشددًا على سائقي السيارات بعدم السفر على الطرق في هذا التوقيت للحفاظ على سلامتهم، وفي حالة السفر يجب اتباع كافة التعليمات والإرشادات المرورية اللازمة.


بلاش التكييف ومحدش ينزل من البيت|تحذيرات عاجلة بشأن طقس الساعات المقبلة
قدم الدكتور أمجد حداد، استشاري حساسية الصدر والمناعة، عددًا من النصائح المهمة للمواطنين في ظل ظروف التقلبات الجوية التي تشهدها البلد، مشددًا على أهمية عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة.

الرئيس السيسي يتقدم بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية بالمغرب وليبيا
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

مدبولي: منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر إحدى أهم ثمار «كوب 27»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر إحدى أهم ثمار “كوب 27”.

رئيس الوزراء يعلن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق منصة إلكترونية للإستثمار البيئي والمناخي بمصر .
 

عاجل|وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره المغربي
أجري السفير سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيًا مع وزير خارجية المغرب، فيما أكد تضامن ودعم مصر الكامل مع المغرب في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به.

من أم بديلة ولقبه "تاو".. الملياردير إيلون ماسك يرحب بطفله الـ11
رحب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بطفله الـ11، وسماه "تيكنوميكانيكوس" وأطلق عليه لقب “تاو”، ويعني الحرف الـ19 من الأبجدية الإغريقية ويشير إلى النجم التاسع عشر بين الكواكب من حيث السطوع.
 

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