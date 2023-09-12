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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قيادات خريجي الأزهر تلتقي رؤساء فروع المحافظات لتعزيز قيم السماحة والمشاركة المجتمعية

صدى البلد

عقدت قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لقاءً موسعًا مع رؤساء فروع المحافظات عبر شبكة الإنترنت، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز دور خريجي الأزهر ومناقشة استراتيجية الفروع.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حسين المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، و أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ود عبد الدايم نُصير - مستشار شيخ الأزهر، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبمشاركة الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري الأسبق، رئيس فرع المنظمة بالدقهلية، الدكتور/ سيف رجب قزامل- العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، رئيس فرع المنظمة بالغربية، الشيخ/ محمد كُريم - رئيس فرع المنظمة بالبحر الأحمر، والأستاذ أحمد عبد الحميد - مدير الفروع الداخلية، وقيادات ومسئولي فروع المنظمة بمحافظات (مرسي مطروح - اسيوط – دمياط - البحيرة - المنوفية - الإسكندرية - شمال سيناء - الجيزة).

قال الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: من أهداف المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مواجهة الفكر المتطرف ومن أساليب المواجهة نشر الفكر الصحيح للدين الإسلامي؛ لذا تعمل على ذلك المنظمة بالتعاون مع فروعها بالمحافظات على تحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى استعداد المنظمة بكافة قياداتها على تعاونهم التام في تسهيل العقبات وتذليلها للوصول باستراتيجية المنظمة لكافة أطياف المجتمع المصري.

و‌أكد أن الاجتماع الأول الخاص بفروع الوجه القبلي أتى بثماره وقد أبدى كافة الحضور رغبتهم في تكرار مثل هذه اللقاءات بصفة دورية ومستمرة على أن يعقد اجتماع خاص بمجلس إدارة كل فرع، وذلك لعرض متطلباتهم والمعوقات التي تقابلهم أثناء العمل، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

وأكد على ضرورة تعظيم دور المرأة فهي مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فيجب دمج المرأة في أنشطة الفروع وتبني الشباب والأطفال.

كما طالب قيادات المنظمة بضرورة اهتمام الفروع بتعميم مطبوعات المنظمة من كتيبات تفنيد الفكر، جريدة الرواق، مجلة نور للأطفال، ومشروع سفراء الأزهر.

‌وأشار إلى رغبة المنظمة في إعادة تشكيل مجالس إدارة الفروع غير النشطة، وضم الكفاءات الأزهرية بالمحافظة، لمعاونة إدارة الفرع في نشر الفكر الوسطي الأزهري المعتدل.

من جانبه قال أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: تربطنا علاقات طيبة وممتازة مع كل فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ونسعى دائما لتعضيد التواصل بالأزهريين بمختلف المحافظات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل محافظة، للاستعانة بهم في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمنظمة، ‌فضلا عن تنفيذ العديد من المبادرات التي تخدم الصالح العام وتأصل الفكر المعتدل، كذلك تنظيم الفعاليات لإعداد خريجي الأزهر بما يتواءم مع متطلبات العصر.

‌كما شدد ياسين على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بخريجي الأزهر بالمحافاظات، على أن تتضمن قاعدة البيانات كافة المعلومات عن خريجي الأزهر، وتُحدث بصفة دورية بمعرفة رئاسة الفرع، وذلك لتحقيق أقصى استفادة تخدم الأزهريين بالمحافظات.

 ‌كما أشار ياسين الى ضرورة التكاتف من أجل نشر رسالة المنظمة العالمة لخريجي الأزهر وما تقوم به من أنشطة وتعريف الجمهور بها من خلال المشاركة في صفحات المنظمة ومجلة نور والرواق وسفراء الأزهر عبر منصاتها الإلكترونية في نطاق المحافظة، لإيصال أخبار المنظمة للجميع، وإفادتهم مما يُنشر عبرها.

وقال الدكتور عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إننا نعتبر فروع المنظمة بالمحافظات بمثابة البوابة الأساسية والفعالة لتجهيز خريجي الأزهر والطُلاب، لسوق العمل، وتجهيزهم لمواجهة الحياة وتشجيعهم على المشاركة في العمل العام، وعدم الانكفاء على المصلحة الشخصية فقط.

كما طالب أمين عام المنظمة من كل الأزهريين خاصة المنضمين للمنظمة، بنشر المنهج الأزهري الوسطي في كافة المناسبات الحياتية ، خاصة عند الشباب وبنائهم فكريا، وذلك يتأتى من ايمان المنظمة بانه لا يجب الاكتفاء بهدم الفكر المنحرف، بل لابد من بناء فكر مستنير وإيجابي يواجه الظواهر السلبية في المجتمع، سواء في مشاكل الزواج والطلاق، والعلاقات الأسرية، والأفكار المتطرفة والهدامة.

وأشار نصير، إلى ضرورة عمل الفروع على حشد أرباب العمل الخيري والتطوعي للمشاركة بجهودهم فى فعاليات المنظمة حتى لو لم يكونوا أزهريين، وتسخير ذلك فيما يخدم أهداف المنظمة.

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