مشاريع تنموية كبري.. روسيا تقترح تحويل ديون الدول الإفريقية لها إلى استثمارات

صرح السفير الروسي المتجول ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليج أوزيروف، اليوم الثلاثاء، بأن الديون المستحقة على الدول الإفريقية لموسكو يمكن تحويلها إلى استثمارات أو مشاريع تنموية معينة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستشطب الديون المتبقية على الدول الإفريقية، قال أوزيروف إن مثل هذه القضايا قيد المناقشة، وكما قال الفرنسيون النظر في كل حالة على حدة إذا لزم الأمر.

وأضاف: "في بعض الأحيان يمكن تحويل هذا الدين إلى استثمارات أو بعض مشاريع التنمية، لماذا لا؟ تتم مناقشة هذه القضايا، بالطبع، بشكل طبيعي. هذه ممارسة دولية، وليست ممارساتنا فقط".

وفي وقت سابق، قال أوزيروف في مقابلة في يوليو الماضي، إن ديون إفريقيا لـ روسيا تمت تسويتها بنسبة 90%.