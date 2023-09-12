أول تعليق من الصين على زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الثلاثاء، إن "الصين وكوريا الشمالية، تسعيان إلى تعزيز التبادلات والتعاون في كافة المجالات"، دون أن تذكر ما إذا كان هناك احتمال لعقد لقاء بين جين بينج وجونج أون، في المستقبل القريب، وفقًا لوكالات.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية حدوث لقاء قريب بين الرئيس الصيني شي جين بينج، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بعد أن زار هذا الأخير روسيا صباح اليوم. حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية.

وأضافت أن "الصين وكوريا الشمالية، دولتان جارتان وصديقتان متصلتان بالجبال والأنهار، وتشهد علاقاتهما الثنائية تطورًا صحيًا، ويعمل الطرفان على تطبيق التوافق الهام الذي تم التوصل إليه بين قادتهما، وتحسين التبادلات والتعاون في كافة المجالات، ونطمح إلى تحقيق مزيد من التقدم الجديد والأكبر في علاقاتنا".

وقد وصل الزعيم الكوري الشمالي إلي موسكو صباح اليوم مستقلا قطار أبيه المدرع، وسط تحذيرات أمريكية من التوصل لاتفاق من أجل إمداد موسكو بالأسلحة، لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.