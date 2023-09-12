"البحوث الزراعية" يستعرض أنشطته عن شهر أغسطس 2023

تلقي الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرا عن نشاط المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣، حيث يتابع وزير الزراعة السيد القصير باستمرار ضخ كميات مناسبة من خامات الاعلاف وإضافاتها لتلبية احتياجات السوق.

وقارب اجمالي ما تم الافراج عنه في أواخر أغسطس الماضي حوالي ٧.٥ مليون طن من خامات الاعلاف من الذرة والصويا والاكساب وبما يربو على ٣.٥ مليار دولار بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي و دعم رئيس الوزراء.

واستقبل المركز الاقليمي خلال الشهر الماضي ٦١٥ شحنة اضافات أعلاف وأسمدة مستوردة وتم الفحص الظاهري لتلك الشحنات عن طريق مكاتب سحب العينات بالموانئ و المطارات.

وأصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف شهادات مطابقة لعدد ١١٣٠ عينة ( ٣٣٩٠ تحليلا) علف دواجن وعلف حيوان من اقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات.

وأصدر المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف خلال أغسطس ٥٨٣ شهادة تسجيل اعلاف اغلبها لمنتجات محلية عملا على توطين صناعة الاعلاف وإضافاتها لتخفيض فاتورة الاستيراد. و اعتمدت اللجنة العليا للمركز ٤٣٧ شهادة تسجيل اسمدة ومنظمات نمو . وكلف قطاع الانتاج الحيواني المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف بتحليل ٢١٣ عينة لتجارب تشغيل ٧٧ خط انتاج جديد لمصانع اعلاف.

وتلقى المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف ١٠ عينات تحكيم بتعليمات من النيابة العامة في قضايا مضبوطات لبضائع خاصة بانتاج الاعلاف لبيان مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه.

وقام المركز باستلام ٤٦٤ عينة خاصة بالأفراد والباحثين وشركات القطاع الخاص وتحليل اكثر من ١٢١٥ تحليلا بشهادات تحليل معتمدة.

كما أنهى المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف تدريب ٧٤ متدربا من الطلبة وحديثي التخرج للعام التدريبي ٢٣ - ٢٤ بتوزيع شهادات التدريب على المتدربين من كليات الزراعة والطب البيطري و العلوم عملا على تنمية مهاراتهم تكملة لدور الجامعات.