نداء عاجل من ليبيا للدول الصديقة بعد كارثة عاصفة دانيال

ناشد مجلس الدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الدول الشقيقة والصديقة الإسراع في تقديم معونات الإغاثة وانتشال الضحايا.

وفي وقت سابق من اليوم، وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، الوضع في درنة مأساوي وهناك آلاف الضحايا.

وحسب قناة “الشرق” السعودية، قال عبد الجليل، إن “الوضع الطبي في درنة خارج عن الخدمة”، موضحا أن “أعداد الضحايا في درنة في ازدياد ولا أرقام دقيقة”.

وأضاف وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن “انهيار أحد السدود الرئيسة في درنة سبب رئيسي في المأساة”.

ولفت عبد الجليل، إلي أن “الأمل في العثور على أحياء ضئيل جدا”.

وقال: “متخوفون من الأوبئة بسبب عدم استخراج الجثامين”.

وأضاف وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: “ندرس إخلاء مدينة درنة بالكامل بشكل مؤقت”، مشيرا إلي أن “لدينا إمكانية الوصول إلى درنة وننتظر وصول المساعدات”.